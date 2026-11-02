Moscú expresa preocupación por posibles nuevos ataques contra Irán

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Moscú, 2 nov (EFE).- El Ministerio de Exteriores ruso expresó este lunes su preocupación por la situación en Irán tras las señales de posibles nuevos ataques militares contra la República Islámica.

"Las señales de que se están planeando nuevas acciones militares contra la República Islámica son extremadamente alarmantes", señaló la portavoz del ministerio, María Zajárova.

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Además, destacó la necesidad de aumentar los esfuerzos diplomáticos para normalizar la situación en el país.

"Respaldamos los esfuerzos de los mediadores y, por nuestra parte, facilitamos el proceso de negociación. Reiteramos nuestra disposición a contribuir tanto a la búsqueda de soluciones mutuamente aceptables como a su posterior implementación", afirmó.

El domingo, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con lanzar nuevos ataques contra Irán durante un mitin en Iowa, antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato de este martes.

Al mismo tiempo, medios estadounidenses informaron de que Trump abordó con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la posibilidad de reanudar los bombardeos.

El medio estadounidense The Atlantic planteó varios posibles escenarios para una campaña militar en Irán que Washington podría considerar tras las legislativas, entre ellos ataques contra el programa nuclear y la infraestructura militar iraní. Aunque la publicación no descarta la vía diplomática. EFE

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