Rusia desbarata una operación ucraniana para detonar gafas bomba utilizadas para pilotar drones

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El Servicio de Seguridad Federal de Rusia (FSB) ha anunciado este lunes que ha desbaratado una operación ucraniana para hacer explotar gafas empleadas para el pilotaje de drones que llevaban explosivos ocultos en su montura.

Estas gafas estaban siendo distribuidas a personal militar ruso "por agencias de inteligencia ucranianas que se hacían pasar por voluntarios" pertenecientes a operaciones de ayuda humanitaria. Sin embargo, un militar ruso destinado en Volgogrado descubrió los explosivos en un lote de gafas y se puso en contacto con el FSB.

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"Los expertos en explosivos realizaron una radiografía y determinaron que los servicios de inteligencia ucranianos habían implantado artefactos explosivos caseros en las gafas FPV en lugar de ventiladores de refrigeración", ha explicado el FSB.

Posteriores inspecciones en otras regiones rusas dieron como resultado la incautación de un lote de bombas similares, camufladas como gafas controladoras, "que fueron entregadas por los servicios de inteligencia ucranianos a través del correo ruso".

"Durante la correspondencia, no proporcionaron su información personal, números de teléfono ni lugares de trabajo, se negaron a utilizar el servicio de mensajería Max para las llamadas telefónicas e insistieron en obtener vídeos de soldados rusos expresando su gratitud", indicó el servicio de seguridad.

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"La detonación de los artefactos explosivos debía producirse al encenderse las gafas FPV y habría provocado la muerte de los militares", ha zanjado el FSB, que ya ha comenzado una operación para detener a los implicados.