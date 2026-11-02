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Endesa adquiere 19.843 acciones propias entre el 26 y el 30 de octubre

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Endesa ha adquirido un total de 19.843 acciones propias entre el 26 y el 30 de octubre de 2026, a un precio medio de 42,94 euros por título, según ha informado la empresa este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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Estas operaciones se han llevado a cabo al amparo del sexto tramo de su Programa Marco de recompra de acciones propias (en relación a la reducción de capital social de Endesa mediante la amortización de las acciones propias adquiridas).

En concreto, el 28 de octubre la compañía compró 2.080 acciones a un precio medio de 42,9351 euros por título en el centro de negociación AQEU; otras 6.158 acciones a 42,9456 euros en CEUX; 1.095 títulos a 42,9516 euros en TQEX y 10.510 acciones a 42,9379 euros en XMAD.

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