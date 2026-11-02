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El ministro canadiense de Comercio viaja a China para aumentar un 50 % las exportaciones

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Toronto (Canadá), 2 nov (EFE).- El ministro canadiense de Comercio Internacional, Maninder Sidhu, iniciará el martes una visita a China de cuatro días para reforzar las relaciones comerciales entre los dos países, con el objetivo de aumentar un 50 % las exportaciones canadienses al gigante asiático para 2030.

Sidhu anunció este lunes en un comunicado que estará en China del 3 al 6 de noviembre y visitará Pekín y Shanghái en el marco de la estrategia de Ottawa para diversificar sus socios comerciales y apoyar a las empresas canadienses en el exterior.

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En Pekín, Sidhu copresidirá junto con el ministro chino de Comercio, Wang Wentao, una reunión de la Comisión Económica y Comercial Conjunta, que por primera vez se celebrará a nivel ministerial y abordará cuestiones comerciales bilaterales y áreas de interés económico común.

Posteriormente, el ministro se desplazará a Shanghái para participar en la Exposición Internacional de Importaciones de China, donde Canadá será país invitado de honor, y mantendrá reuniones con autoridades, inversores y empresas.

Durante la visita, Sidhu explorará oportunidades para ampliar la cooperación comercial en sectores como la agricultura y la industria agroalimentaria, la energía, las tecnologías limpias y los productos de consumo.

En enero de este año, el primer ministro canadiense, Mark Carney, realizó su primer viaje oficial a China, una visita que el Gobierno canadiense considera el "punto de inflexión" de las relaciones bilaterales.

Sidhu destacó que las exportaciones canadienses de mercancías a China aumentaron un 31,4 % en el primer semestre de 2026, hasta 21.500 millones de dólares canadienses (15.400 millones de dólares estadounidenses o 13.750 millones de euros).

China es el segundo mayor socio comercial de Canadá entre países individuales. En 2025, el intercambio bilateral de mercancías ascendió a 125.700 millones de dólares canadienses, de los que 35.000 millones correspondieron a exportaciones de Canadá. EFE

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