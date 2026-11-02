El canciller venezolano y Marco Rubio abordan la seguridad energética en su reunión

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Caracas, 2 nov (EFE).- El canciller de Venezuela, Oliver Blanco, informó este lunes que abordó con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la cooperación y la seguridad energética entre ambos países, durante su primera reunión en Washington.

"Durante la reunión abordamos las relaciones bilaterales, los desafíos regionales, la cooperación y seguridad energética entre nuestros países", indicó Blanco en una publicación en X, donde compartió una fotografía junto a Rubio.

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Se trata del primer encuentro de jefes de la diplomacia de ambos países desde que restablecieron relaciones diplomáticas tras la captura de Nicolás Maduro a principios de este año.

El canciller venezolano también reafirmó la disposición de su Gobierno de seguir construyendo espacios de entendimiento en beneficio de Venezuela, sin ofrecer más detalles.

Por su parte, el Departamento de Estado indicó que durante el encuentro ambos abordaron "las reformas institucionales que sientan las bases para la celebración de elecciones libres, justas y creíbles".

Según un comunicado, Rubio instó a su homólogo venezolano "a continuar con la liberación de los presos políticos que aún permanecen en Venezuela".

Ambos dirigentes posaron ante los medios en la sede del Departamento de Estado mostrando un semblante serio y sin escenificar el apretón de manos habitual en este tipo de reuniones. Tampoco respondieron a las preguntas de la prensa.

Blanco fue nombrado canciller el pasado jueves por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en sustitución de Félix Plasencia, quien pasó a ocupar la Dirección de Asuntos Internacionales de la Presidencia.

La Administración de Donald Trump, que cerró un controvertido acuerdo petrolero con el Gobierno chavista, respalda una hoja de ruta para renovar en los próximos meses organismos clave del entramado institucional venezolano, como el Consejo Nacional Electoral (CNE), conformado por rectores afines al chavismo.

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Este proceso debería conducir a que Rodríguez declare vacante la Presidencia en 2027 y abra un plazo de seis meses para la celebración de elecciones. EFE