Corea del Norte denuncia una "brutal demostración de guerra nuclear" de EEUU y Corea del Sur

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El general norcoreano Kim Jong Sik ha denunciado este lunes que Estados Unidos y Corea del Sur han llevado a cabo una "brutal demostración de guerra nuclear" dirigida contra el país, advirtiendo de que Pionyang responderá acelerando sin cambios el refuerzo de su capacidad de disuasión atómica.

A través de un comunicado difundido por la agencia estatal KCNA, el alto funcionario norcoreano ha cargado contra los ejercicios conjuntos 'Iron Mace', realizados para ensayar la integración de las fuerzas nucleares estadounidenses con las tropas convencionales surcoreanas.

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Según el también miembro de la Comisión Militar Central del Partido del Trabajo de Corea del Norte, estas maniobras constituyen "el ejemplo más claro de que la ambición de Washington por aplastarnos con armas nucleares se mantiene intacta y con un nivel de peligro que aumenta día a día".

Ante lo que considera un "chantaje nuclear" por parte de Washington y sus aliados en la región --haciendo referencia también a los recientes simulacros 'Hoguk' y 'Freedom Flag', entre otros--, la cúpula norcoreana ha reafirmado que "la paz solo se garantiza mediante la fuerza".

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Por ello, ha ratificado que la política de defensa del régimen no variará y empleará "medios nucleares aún más contundentes" para neutralizar cualquier amenaza a su soberanía.