Los Oklahoma City Thunder retirarán la camiseta de Russell Westbrook en febrero de 2027

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Miami (EE.UU.), 2 nov (EFE).- Los Oklahoma City Thunder retirarán el próximo 7 de febrero la camiseta con el dorsal '0' de Russell Westbrook, quien jugó once temporadas en esa franquicia, con la que alcanzó las Finales de la NBA en 2012 y alzó el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada en 2017.

"Nos enorgullece enormemente retirar el número de Russell. Durante su etapa en el equipo, Russell dejó una huella imborrable en la ciudad y el estado, y su compromiso con la comunidad ha perdurado mucho tiempo después", declaró en un comunicado el presidente de los Thunder, Clayton Bennett.

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La ceremonia de retirada de la camiseta tendrá lugar durante el descanso del partido contra los New York Knicks, actuales campeones de la NBA.

Westbrook, de 37 años, se retiró este año tras una temporada en los Sacramento Kings. Lo hizo como el líder histórico de Oklahoma City en partidos jugados (821), puntos (18.859), rebotes (5.760), asistencias (6.897), robos (1.442), tiros de campo anotados (6.626) y minutos (28.329).

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El base fue seleccionado en el puesto cuatro del 'draft' de 2008 por los Seattle Supersonics, pero nunca llegó a jugar con la camiseta verde, puesto que al inicio de esa temporada el equipo se mudó a Oklahoma City.

Allí Westbrook coincidió con dos futuros ganadores del MVP de la NBA, Kevin Durant y James Harden, en una etapa temprana en la carrera de los tres, y juntos llegaron a las Finales en 2012, donde cayeron ante los Miami Heat.

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El explosivo base fue el componente de ese trío que más temporadas pasó en Oklahoma: un total de once, antes de marcharse a los Houston Rockets.

Posteriormente jugó en los Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, los Denver Nuggets y los Sacramento Kings.

Westbrook es el jugador que más triples-dobles (dobles dígitos en tres facetas estadísticas en un mismo partido) ha registrado en la historia de la NBA, con 209.

Es, además, junto con Oscar Robertson y Nikola Jokic, uno de los tres únicos jugadores en la historia de la NBA en haber promediado un triple-doble durante una temporada completa, un hito que logró en cuatro ocasiones.

Sin embargo, nunca logró ganar el campeonato de la NBA, y tras su retirada se unió a la larga lista de ilustres jugadores que dejaron su huella en la liga sin haber logrado el ansiado anillo.