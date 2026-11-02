Apple gana un 18% más al cierre de su año fiscal con una cifra de ingresos récord gracias al iPhone

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El gigante tecnológico estadounidense Apple obtuvo un beneficio neto de 132.175 millones de dólares (118.422 millones de euros) al cierre de su año fiscal, que finalizó el pasado mes de septiembre, lo que representa una mejora del 18% respecto del resultado del ejercicio precedente, según ha informado la multinacional, que logró una cifra de negocio récord, impulsada por el crecimiento de las ventas del iPhone, así como del negocio de la compañía en China.

En concreto, durante su año fiscal, los ingresos de Apple aumentaron un 15% interanual, hasta los 478.834 millones de dólares (429.012 millones de euros), impulsados por el crecimiento del 21,2% de las ventas del iPhone, que sumaron 254.098 millones de dólares (227.659 millones de euros), mientras que las del Mac alcanzaron los 37.929 millones de dólares (33.983 millones de euros), un 12,5% más.

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Por contra, los ingresos procedentes de la venta de iPad y de accesorios cayeron un 0,3% interanual respectivamente, hasta los 27.929 millones de dólares (25.023 millones de euros) en el caso de la 'tablet' y de 35.577 millones de dólares (31.875 millones de euros) en el de la división que engloba la comercialización de elementos como el AppleWatch y los AirPods.

Asimismo, en el conjunto del ejercicio fiscal, los ingresos de Apple por la comercialización de servicios crecieron un 13% anual, alcanzando una cifra de 123.301 millones de dólares (110.472 millones de euros).

Por áreas geográficas, las ventas de Apple en América aumentaron en el año un 11%, hasta 198.083 millones de dólares (177.473 millones de euros); un 14,9% en Europa, hasta 127.604 millones de dólares (114.327 millones de euros); un 7,7% en Japón, hasta 30.908 millones de dólares (27.692 millones de euros); así como un 28% anual en China, hasta 82.378 millones de dólares (73.807 millones de euros).

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Asimismo, en el último trimestre del ejercicio para la compañía de la manzana, Apple se anotó un beneficio neto de 30.711 millones de dólares (27.516 millones de euros), mejorando así en un 11,8% el resultado contabilizado un año antes. Entre julio y septiembre, las ventas de Apple alcanzaron un récord trimestral de 114.477 millones de dólares (102.566 millones de euros), un 11,7% más que en el cuarto trimestre del anterior ejercicio fiscal.

"Apple se enorgullece de anunciar un récord de ingresos de 114.500 millones de dólares en el trimestre de septiembre", ha declarado John Ternus, en su primer trimestre como consejero delegado de la compañía, tras relevar en el cargo a Tim Cook.

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"Nuestro récord de septiembre culminó un sólido año fiscal 2026, con un récord histórico de ingresos de 479.000 millones de dólares y un crecimiento de dos dígitos en el beneficio por acción", afirmó Kevan Parekh, director financiero de Apple.

"Generamos 28.000 millones de dólares (25.087 millones de euros) en flujo de caja operativo durante el trimestre, lo que nos permitió devolver 28.000 millones de dólares a los accionistas", añadió Parekh, destacando que la base instalada de dispositivos activos de Apple alcanzó un nuevo máximo histórico en todas las principales categorías de productos y segmentos geográficos.

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