Zelenski informa de ataque contra la industria de defensa rusa en la región de Rostov

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Berlín, 1 nov (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este domingo de ataques contra una planta de la industria de defensa rusa y contra activos de defensa aérea en la región de Rostov, en el sur de Rusia, por valor de unos 70 millones de dólares.

Precisó que las Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron la planta química de Kamensk, una empresa de la industria de defensa rusa dedicada a la producción de misiles, así como un sistema de defensa aérea Pantsir-S2 y un vehículo de mando y control del sistema S-400 Triumf.

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Zelenski dio las gracias al personal del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y a otras unidades de las Fuerzas de Defensa por su precisión en esta operación.

"Nos estamos defendiendo legítimamente de la agresión rusa y haciendo todo lo posible para reducir la capacidad de Rusia para continuarla", subrayó en su mensaje en redes sociales. EFE