Alcaraz pisa los talones a Sinner en porcentaje de finales ganadas, 75,6 % frente a 76,9 %

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Murcia, 1 nov (EFE).- Carlos Alcaraz, con su victoria de este domingo ante el australiano Alex de Miñaur en la final del ATP 500 de Viena con un 6-1 y 6-4, levantó su vigésimo octavo título como profesional en 37 finales -su promedio en estas instancias alcanza el 75,67 % de victorias y le pisa los talones al italiano Jannik Sinner- y firma el cuatro de cinco este año.

El tenista murciano, que a sus 23 años es el número 3 del mundo y ansía recuperar ya en 2027 el liderato que fue suyo, venció a uno de sus rivales favoritos pues al de Sídney le ganó las siete veces que se enfrentaron en el circuito, y lo hizo mostrando su fiabilidad cuando juega con un trofeo en juego.

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El de El Palmar, que debutó al más alto nivel en 2020, justo antes de la pandemia, alzó su primer entorchado en julio de 2021 -el ATP 250 de Umag, en Croacia- y desde entonces conquistó otros 27, incluyendo siete Grand Slam -Estados Unidos 2022 y 2025, Wimbledon 2023 y 2024, Roland Garros 2024 y 2025 y Australia 2026-.

En lo que respecta a la presente campaña, además de completar la lista de 'major' en Melbourne, donde venció en la final al serbio Novak Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5, Alcaraz fue campeón en los ATP 500 de Doha (6-2 y 6-1 contra el francés Arthur Fils), Tokio (7-6 (4) y 6-4 ante el checo Jiri Lehecka) y Viena. Sólo perdió en la pelea definitiva en el Masters 1.000 de Montecarlo ante Sinner por 6-7 (5) y 3-6.

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Ese bagaje de 28 finales ganadas y nueve perdidas le hace llegar al 75,67 % de victorias y se acerca a los guarismos de Sinner, ahora lesionado. El transalpino, que pasa a ser el segundo en el ranking ATP, venció 30 de sus 39 finales y eso le hace llegar al 76,9 % de triunfos en el último partido de un torneo. El alemán Alexander Zverev, nuevo número 1, lleva 26 trofeos en 44 finales, un 59 %. Por su parte Djokovic, con 102 en 146, acredita un 69,8 %.

De los tenistas de la ATP ya retirados el balear Rafa Nadal colgó la raqueta con 92 trofeos en 131 finales -70,2 %- y el suizo Roger Federer con 103 en 157 -65,6 %-. El estadounidense Jimmy Connors, el jugador con más títulos como profesional, llegó a 109 en 164 finales -66,4 %.

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