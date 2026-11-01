2-1. El Lazio, líder en solitario

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Roma, 1 nov (EFE).- El Lazio se situó líder en solitario de la Serie A este domingo tras vencer por 2-1 al Cagliari, en un encuentro en el que tuvo que remontar el tanto inicial de los visitantes para prolongar su buen momento de forma.

El conjunto sardo se adelantó en el minuto 20 por medio de M’Bala Nzola, que culminó una acción iniciada por Fadera con un pase atrás dentro del área.

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La reacción del Lazio no tardó en llegar y el danés Gustav Isaksen restableció la igualdad en el minuto 37 con un disparo desde la frontal tras una combinación entre Tijjani Noslin y Kenneth Taylor.

Tras una primera parte en la que el Cagliari también dispuso de oportunidades, el Lazio intensificó su presión después del descanso en busca de un triunfo que le permitiera quedarse solo en cabeza.

El equipo romano generó varias ocasiones, con Taylor y Provstgaard como protagonistas, aunque le costó encontrar el camino hacia la portería defendida por Elia Caprile.

La insistencia local encontró premio en el minuto 83, cuando Andrea Pinamonti remató de cabeza un pase del español Alfonso Pedraza para culminar la remontada.

El tanto de Pinamonti permitió al Lazio defender su ventaja en los últimos minutos y sumar tres puntos importantes en su lucha por mantenerse en lo más alto de la Serie A y firmar nueve victorias y un empate.