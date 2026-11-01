La inflación de octubre en Perú sube un 0,56 % por incrementos en alimentos y transporte

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Lima, 1 nov (EFE).- La inflación de octubre en Perú subió un 0,56 % debido a los mayores incrementos mensuales en alimentos y transporte, mientras que el índice reportado en la capital Lima subió el 0,57 %, el tercero más alto del año, según informó este domingo el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La inflación nacional de Perú acumulada desde enero a octubre ascendió al 4,60 %, y la anualizada, de noviembre de 2025 a octubre de 2026, subió al 4,83 %, de acuerdo al reporte oficial.

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Los rubros que impulsaron el alza de precios en octubre fueron Alimentos y Bebidas No Alcohólicas con un 1,49 % y Transporte con el 0,89 %.

Le siguen Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros combustibles con el 0,42 % y Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes con un 0,30 %.

Asimismo, los precios al consumidor registraron incrementos en 26 ciudades del país, entre ellas Huancavelica con el 1,03 %, Cerro de Pasco (0,96 %), Puerto Maldonado (0,92 %), Puno (0,78 %), Huaraz (0,77 %), Ica (0,67 %), Arequipa (0,64 %) y Trujillo (0,63 %).

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Por su parte, en Lima, la ciudad donde vive un tercio de la población total, reportó una inflación mensual en octubre del 0,57 %, siendo el tercer resultado con mayor tasa positiva en lo que va del año, después de febrero con el 0,69 % y marzo con el 2,38 %.

Igualmente, la inflación de octubre en Lima superó a los índices del mismo mes de los últimos cuatros años.

La variación acumulada de los diez meses del año en Lima fue el 4,88 % y la inflación anualizada, de noviembre de 2025 a octubre de 2026, llegó al 5,25 %, mayor a la evolución registrada en similar periodo del 2025 y 2024 que fueron el 1,35 % y el 2,01 %, respectivamente.

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Los pescados (11,70 %) y hortalizas (8,17 %) fueron los productos de mayor alza de precios en octubre en Lima, que ya registra los efectos del fenómeno climático El Niño, así como el transporte de pasajeros por aire (4,23 %), combustible para transporte de personal (3,42 %), electricidad, gas y otros combustibles (0,55 %).EFE