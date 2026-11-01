Nueve palestinos muertos en ataques israelíes sobre Gaza a pesar del alto el fuego

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Al menos nueve personas han muerto y varias más han resultado heridas este domingo en ataques israelíes sobre la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego formalmente en vigor desde hace más de un año.

Cinco personas han muerto y varias más han resultado heridas en un ataque israelí contra un puesto de la Policía de Mauasi Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, según fuentes locales citadas por el diario palestino 'Filastín'.

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El Ministerio del Interior del Gobierno gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha denunciado un ataque contra un grupo de policías que "realizaban su trabajo". Los fallecidos son Muhamad Zakaria Shaker al Yamal, Bassam Naaman Murad Miqdad, Muhamad Amin Mahmud al Nims, Shaher Muhamad Ahmidan Zaarab y Muhamad Alí Husein Abú Shaar.

Por otra parte, un hombre identificado como Ibrahim Adel Said ha muerto en un hospital este domingo por la gravedad de las heridas de bala sufridas el pasado viernes en la localidad de Al Masdar durante una incursión israelí.

Tres personas más han muerto y varias más han resultado heridas, algunas de carácter crítico, en un bombardeo de artillería en el oeste de la Ciudad de Gaza. También se ha informado de ataques con artillería y carros de combate en varios puntos del enclave palestino.

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El Ministerio de Sanidad gazatí ha elevado este viernes a 74.594 los palestinos fallecidos y a 175.834 los heridos desde el comienzo de la guerra el 7 de octubre de 2023. Asimismo, han señalado que --de este total-- 1.580 personas han muerto y 5.711 han resultado heridas solo desde el inicio del alto el fuego firmado en octubre de 2025.