Un centenar de heridos y trece detenidos en el nuevo desalojo de las acampadas de vivienda en Portugal

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Un centenar de personas han resultado heridas y trece han sido detenidas, incluidas dos Madres por la Acampada, durante el nuevo desalojo policial de las acampadas por la vivienda de la pasada madrugada en Lisboa y Oporto. Diez de los heridos están hospitalizados.

Los activistas levantaron de nuevo las tiendas de campaña tras las manifestaciones del sábado contra el proyecto de ley de alquileres, que, según denuncian, facilitaría los desahucios y eliminaría los topes a los nuevos alquileres.

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Ya por la noche, los agentes han cargado simultáneamente en la plaza de Pedro IV en Lisboa y en la plaza de Joao I en Oporto, provocando carreras por las calles del centro de ambas ciudades.

Entre los heridos hay trece agentes, según ha explicado un portavoz del cuerpo policial, Sérgio Soares. Diez son antidisturbios y los otros tres, policías de paisano que fueron descubiertos por los manifestantes. Un cuarto agente de paisano hizo "uso pasivo de su arma" de fuego como "medio disuasor". Soares ha explicado que se han recogido 99 estructuras de acampada: 69 en Lisboa y 30 en Oporto.

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Tras un primer aviso de desalojo, sobre las 4.00 horas de la madrugada, los acampados decidieron permanecer en las plazas y se formaron cadenas de protección, en Lisboa con cuatro diputados al frente: Fabian Figueiredo, del Bloque de Izquierda, e Isabel Mendes Lopes, Jorge Pinto y Paulo Muacho de Libre.

Poco después llegaron los agentes antidisturbios encargados del desalojo, cerraron todas las salidas de la plaza menos una y cargaron golpeando a manifestantes y a algunos periodistas. A las 5.10 horas había terminado la operación. Mendes Lopes ha explicado a la cadena pública RTP que hay heridos "con la cabeza abierta" tras una situación "absurda e injustificable en un país democrático como Portugal".

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En Oporto la operación fue muy similar, empujando a los activistas hacia la avenida de los Aliados para dejar Joao I desierta pese a gritos como "¡El pueblo unido, jamás será vencido!".

Un abogado de la acampada de Oporto, Tiago Machado, ha explicado que ha habido siete detenciones, incluidas las de dos mujeres del movimiento Madres por la Acampada que "estaban sentadas en primera línea cantando".

CONDENA A LA INTERVENCIÓN POLICIAL

Las organizaciones de las acampadas y han anunciado que presentarán denuncias penales contra el ministro de Administración Interna, Luís Neves, y contra el director nacional de la Policía, Coelho de Moura.

"Los únicos autores de crímenes en estas circunstancias on el ministro de la Administración Interna, Luís Neves, y el director nacional de la PSP, Coelho de Moura", ha planteado el abogado de la acampada de Lisboa Ricardo Sá Fernandes en declaraciones a la prensa lusa.

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Sá Fernandes ha subrayado que los detenidos "no han cometido ningún crimen" porque la orden de dispersión "es una orden ilegítima". "Ha sido un abuso de poder. Es absolutamente intolerable que 50 años después del 25 de Abril tengamos que asistir a una actuación digna de los tiempos anteriores al 25 de Abril", ha argumentado en referencia a la época de la dictadura militar en el poder hasta 1974, fecha de la conocida como Revolución de los Claveles que a partir del 25 de abril propició el regreso de la democracia a Portugal.

El presidente de la República, António José Seguro, ha pedido información "con todo detalle" sobre lo ocurrido durante la madrugada y "sobre lo que está pasando con los manifestantes detenidos y todas las personas heridas".

La tensión sigue aumentando en el país a medida que el Parlamento debate los Presupuestos para 2027, una discusión marcada por el malestar social, especialmente debido a los disturbios y las cargas policiales registradas durante los últimos días.