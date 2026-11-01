Ana Obregón y Alessandro Lequio recuerdan a su hijo Aless con emotivos mensajes

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Ana Obregón ha vuelto a abrir su corazón en redes sociales con una publicación cargada de emoción y sentimiento. La actriz y presentadora ha compartido varias fotografías junto a su hijo, acompañadas de unas palabras que han conmovido a sus seguidores y en las que pone el foco en la importancia de disfrutar de los pequeños momentos y de los abrazos de las personas que tenemos cerca. Una reflexión muy personal en la que también ha querido acordarse de quienes, como ella, conviven con el dolor de haber perdido a seres queridos.

"Anoche le pedí un abrazo rápido a mi hijo. Y él me preguntó: "Mamá, ¿por qué tiene que ser rápido?" Y yo le respondí: "Porque estoy a punto de despertar, amor de mi vida", ha escrito Ana junto a las imágenes. Una conversación cotidiana que ha transformado en un mensaje lleno de significado y que refleja el valor que tienen para ella esos instantes de cariño y complicidad con su pequeño. Además, la presentadora ha querido dedicar unas palabras a todas aquellas personas que atraviesan un duelo y sienten la ausencia de alguien importante en sus vidas. "Un abrazo con todo mi amor a todos los que seguimos viviendo con el dolor de la ausencia de nuestros seres queridos", ha añadido, acompañando su mensaje de varios corazones rotos. Unas palabras con las que vuelve a hacer referencia a las pérdidas que han marcado profundamente su vida, entre ellas las de sus padres y su hijo Aless.

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Una publicación a la que se suma el emotivo mensaje que Alessandro Lequio ha compartido en recuerdo de Aless. El colaborador ha recuperado una de las vivencias que guarda con especial cariño de su hijo, recordando cuál era para él una de las etapas más felices de su vida. "Le pregunté una vez qué había sido lo mejor de su vida y me respondió, con total seguridad, que sus cuatro años en la universidad de Duke en Carolina del Norte", ha escrito, poniendo el foco en la felicidad que el joven encontró durante su etapa universitaria.

"Hoy me quedo con ese recuerdo: el de su absoluta felicidad y el orgullo de haberlo visto brillar en su lugar favorito del mundo", ha concluido Lequio. Dos mensajes cargados de sentimiento con los que Ana Obregón y Alessandro Lequio han vuelto a tener presente la memoria de su hijo, compartiendo públicamente el cariño y los recuerdos que siguen manteniendo vivos.

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