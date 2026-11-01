El PP se personará en la causa por el accidente de Urda y exige al Gobierno que asuma responsabilidades

Guardar

El Partido Popular se personará en la causa judicial por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) para que se investiguen los hechos hasta el final y se depuren las responsabilidades que correspondan, según ha anunciado este domingo la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Alma Ezcurra, en un vídeo remitido por la formación.

"Queremos que se investigue hasta el final, que se conozca toda la verdad y que nadie eluda las responsabilidades que le correspondan", ha afirmado Ezcurra, quien ha sostenido que lo ocurrido en Urda "no puede explicarse simplemente como un accidente".

PUBLICIDAD

El anuncio del PP se suma al realizado también este domingo por el líder de Vox, Santiago Abascal, quien también ha avanzado que su partido se personará como acusación popular en la causa.

La portavoz del PP ha atribuido la tragedia a "años de mala gestión, de advertencias desoídas, de decisiones equivocadas" que, a su juicio, el Gobierno y el Ministerio de Transportes deberán explicar.

En su intervención, coincidiendo con el Día de Todos los Santos, Ezcurra ha recordado a las más de 100 víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda y ha dedicado una mención especial a Fátima Báñez, compañera del PP fallecida en una de las tragedias. "Era una mujer maravillosa, una servidora pública eficaz y una compañera generosa y cercana a la que vamos a echar muchísimo de menos", ha señalado la portavoz 'popular'.

PUBLICIDAD

Ezcurra ha criticado que, mientras las familias todavía buscaban a sus seres queridos, se difundieran en los medios de comunicación conversaciones de trabajadores e incluso las últimas palabras de un maquinista fallecido cuando intentaba frenar el tren. "Antes de buscar culpables entre los trabajadores, van a tener que explicar qué falló porque los sistemas de seguridad están precisamente para evitar que ningún error humano termine en una tragedia. Y la tragedia ha sucedido no una sino dos veces y eso no es normal", ha explicado.

En este punto, ha dado la razón a Sánchez al reconocer que dos tragedias así son inasumibles, pero ha criticado que nadie asuma responsabilidades. "La pregunta es, ¿por qué ante lo inasumible nadie asume una sola responsabilidad? ¿Qué tiene que pasar en España para que este gobierno entienda que su indolencia tiene consecuencias?", ha cuestionado.

PUBLICIDAD

Asimismo, ha acusado al Ejecutivo de estar realizando encuestas para medir el impacto electoral de la tragedia en lugar de centrarse en las familias y en la seguridad ferroviaria. "¿La responsabilidad llega solo si trae consigo rédito electoral?", ha preguntado.

Ezcurra también ha cuestionado los cambios de criterio del ministro de Transportes respecto a la velocidad de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, al recordar que hace menos de un año prometía que los trenes circularían a 350 kilómetros por hora y que ahora, según ha señalado, plantea parar toda esa línea. "¿En qué y en quién podemos confiar a día de hoy los españoles?", ha preguntado.

PUBLICIDAD

Por último, ha reclamado un Gobierno en el que "manden los expertos, no colegas de partido" y que sitúe "la gestión, el rigor y la experiencia" por encima de todo. "Basta de espectáculos, basta de incompetencia. Hoy toca recordar a los muertos y también comprometernos con los vivos", ha concluido.