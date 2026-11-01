Simoneta Gómez Acebo celebra su 58 cumpleaños junto a María Escudero

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Aunque hace dos años Simoneta Gómez Acebo hizo frente a la triste pérdida de dos de sus hermanos, Juan y Fernando Gómez- Acebo, la prima del rey don Felipe siempre ha mostrado su resiliencia, sobreponiéndose a esta tragedia familiar. Encontrando motivos para ser feliz, Simoneta no ha dejado pasar la oportunidad de vivir la celebración de su 58 cumpleaños en compañía de una de las personas que siempre están a su lado, su amiga, María Escudero. La hija de la infanta Pilar de Borbón recogió personalmente a la socialité y junto a ella, se dirigió a una residencia, donde acudieron a la hora del almuerzo.

A juzgar por las imágenes, se trató de un encuentro informal, y es que Simoneta apostó por un outfit urbano 'casual-chic', con jersey de punto rosa fucsia y pantalón de cuadros de corte wide-leg. Además, se decantó por complementos de última tendencia, como el bolso de asas Pont-Desart, de la marca Zede París. Tampoco pasaron desapercibido varios de sus collares de cadena, con diversas medallas, posiblemente algunas de ellas, con un significado especial.

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En esta ocasión, no le acompañaron sus tres hijos, Luis, Pablo y Mercedes Fernández Sastrón: así como tampoco sus hermanos, Beltrán y Bruno Gómez Acebo. Aparentemente, atrás han quedado otras celebraciones algo más concurridas y de carácter social, es posible que este año Simoneta prefiera disfrutar de su día con un encuentro íntimo, acompañada por unas de sus grandes confidentes.