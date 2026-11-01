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El senador demócrata Chris Murphy sufre un derrame cerebral pero se espera que se recupere totalmente

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El senador demócrata por Connecticut Chris Murphy ha sufrido un derrame cerebral y ha sido hospitalizado, aunque se espera que se recupere totalmente, según ha informado su equipo.

Murhy, de 53 años, notó "entumecimiento en un brazo" en la tarde del sábado y fue trasladado a un hospital donde los médicos concluyeron que había sufrido un derrame cerebral, ha explicado la oficina del senador en un comunicado.

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Ahora está ingresado en el Hospital Johns Hopkins y "los médicos están animados por su progresión". "Está despierto y alerta y somos optimistas sobre su completa recuperación", ha explicado su jefa de gabinete, Allison Herwitt.

Murphy ganó un tercer mandato como senador en las elecciones de 2024, por lo que ocupará este cargo al menos hasta 2028. Anteriormente fue miembro de la Cámara de Representantes, concretamente entre 2007 y 2013.

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