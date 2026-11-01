Rusia apoyará a Ghana en el establecimiento de una central nuclear de 2.000 megavatios

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Nairobi, 1 nov (EFE).- Los presidentes de Ghana, John Dramani Mahama, y de Rusia, Vladímir Putin, acordaron trabajar juntos para establecer en ese país africano una central nuclear de 2.000 megavatios, durante la cumbre Rusia-África celebrada el jueves y el viernes en Moscú, informó este sábado la Presidencia ghanesa.

"Entre los principales resultados se encuentra el compromiso de Rusia de trabajar con Ghana para establecer una central nuclear de 2.000 megavatios que fortalezca la seguridad energética y apoye la industrialización", afirmó la Presidencia en un comunicado sobre la reunión bilateral que mantuvieron ambos mandatarios.

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Mahama y Putin firmaron "seis compromisos clave" en materia de energía nuclear, defensa, agricultura, educación, el reclutamiento de ghaneses en la guerra de Rusia contra Ucrania y la reactivación de la Comisión Conjunta Permanente de Cooperación (CJPC).

"Otros compromisos incluyen una cooperación en defensa mejorada, mayor colaboración agrícola y becas ampliadas para estudiantes ghaneses", añadió la Presidencia.

Ghana logró este acuerdo tras sufrir a finales de julio una desconexión simultánea en las plantas de generación del sistema eléctrico nacional, lo que provocó apagones masivos en Acra, la capital, y en Kumasi.

La estatal compañía estatal de transmisión eléctrica Ghana Grid Company Limited (GRIDCo) se constituyó en diciembre de 2006 tras una gran reforma para modernizar el sector energético, lo que le permitió pasar de ser una red local a interconectar las infraestructuras de varios países de África Occidental y exportar electricidad a vecinos como Togo, Benín y Burkina Faso.

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Aunque la mayor parte de la electricidad ghanesa se genera en centrales hidroeléctricas antiguas, en los últimos años el país comenzó a incorporar gas para satisfacer la creciente demanda.

Si bien el uso de este combustible ha mitigado los cortes de energía, el sector sigue siendo vulnerable a los fallos en la transmisión y a las interrupciones en el suministro. EFE