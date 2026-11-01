El primer ministro envía a su Gabinete a recibir entrenamiento militar para reforzar la disciplina

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El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ha mandado este viernes a todo su Gabinete a recibir entrenamiento militar con el objetivo de cultivar la "disciplina, la responsabilidad, la coordinación y el sentido de patriotismo" que se espera de los líderes gubernamentales.

En un comunicado en sus redes sociales, Abiy ha afirmado que la ambición del Gobierno de impulsar el 'Medemer' --una filosofía de "sinergia" y unidad creada por el mandatario para reconciliar a un país multiétnico mediante el perdón, la inclusión y la búsqueda del desarrollo nacional-- y "construir la civilización de Etiopía" requiere líderes que estén físicamente desarrollados.

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"Para construir la civilización de Etiopía, debemos garantizar un desarrollo integral. Esto implica el desarrollo material y espiritual, de una civilización adornada con excelencia cultural y moral. Para ello, el liderazgo requiere una preparación integral. Físicamente desarrollado, moralmente fortalecido e intelectualmente refinado", ha explicado el primer ministro.

De esta manera, Abiy sostiene que la ciencia militar y la experiencia podrían ayudar a cultivar la "disciplina, la responsabilidad, la coordinación y el sentido del patriotismo" que se espera de los líderes gubernamentales.

Para el primer ministro, la capacitación tiene como objetivo dotar a los altos funcionarios de habilidades y experiencia que puedan aplicarse a la implementación de la visión Medemer del gobierno, lo que incluye alinear el pensamiento estratégico, movilizar la participación pública, cumplir con los compromisos con los ciudadanos y fortalecer la seguridad nacional.

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"La ciencia militar, la experiencia y la vida son inigualables a la hora de moldear el propósito y la personalidad humanos", ha expresado Abiy, argumentando que las instituciones militares inculcan disciplina física y moral, ética laboral, trabajo en equipo y disposición para cumplir con las responsabilidades asignadas.

Además, ha vinculado este ejercicio con la ambición del gobierno de construir lo que describió como un "país inquebrantable", capaz de resistir los desafíos internos y externos, al tiempo que prepara a las generaciones venideras para el liderazgo.