Irán designa como organizaciones terroristas a la Marina y la Fuerza Aérea británicas

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Teherán, 1 nov (EFE).- Irán anunció este domingo la designación como grupo terrorista de la Marina Real y la Real Fuerza Aérea británicas, además de clasificar al servicio de inteligencia británicos exterior MI6 como “grupo hostil”.

El Ministerio de Exteriores iraní afirmó en un comunicado que la medida es la “respuesta a las acciones hostiles del gobierno británico contra la República Islámica de Irán durante el último año, incluida la participación en la guerra impuesta por Estados Unidos y el sionismo contra Irán”. EFE

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