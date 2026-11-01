Plan de Google abre un pulso entre economía local y medio ambiente en el centro de Francia

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Antonio Torres del Cerro

París, 1 nov (EFE).- Un centro de datos de Google con una superficie equivalente a unos 270 campos de fútbol y más de 500 megavatios de potencia divide a la ciudad de Châteauroux (centro de Francia), donde la promesa municipal de crear empleo choca con un movimiento vecinal en pie de guerra por su impacto ecológico.

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¿Cabe sacrificar la promesa de crear 1.200 puestos de trabajo en una zona aún golpeada por la desindustrialización ante el eventual impacto en el consumo eléctrico, el gasto hídrico y la contaminación acústica de una aglomeración urbana de 74.000 habitantes?

"Es evidente que, cuando se habla de centros de datos, siempre surgen dudas en materia de refrigeración, consumo eléctrico y consumo de agua. Pero en todos estos aspectos hemos podido aportar, junto con Google, respuestas técnicas que a mi juicio son pertinentes", declaró a EFE el alcalde de Châteauroux, el conservador Gil Avérous.

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El regidor explicó que el plan es sostenible porque su región produce "mucha energía renovable, a lo que se suma el parque nuclear francés", al tiempo que defendió el equilibrio del proyecto, emplazado sobre 195 hectáreas de terreno en la periferia de la localidad y en el que Google prevé invertir cerca de 60 millones de euros.

El despliegue constará de dos fases: la primera, entre 2028 y 2029, con la puesta en marcha del primer edificio y su conexión a la red de 225.000 voltios; la segunda, a partir de 2031, con la entrada progresiva en servicio de entre siete y nueve naves adicionales y un nuevo enlace eléctrico de 400.000 voltios de más de 10 kilómetros.

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Este tipo de megacomplejos tiene entre sus cometidos principales el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial (IA), además de servir de soporte a plataformas de computación en la nube.

"El terreno equivale al 7,84 % de la superficie total de Châteauroux y, visualmente, corresponde a la extensión de todo un gran barrio o a cerca de una quinta parte de la zona edificada del centro urbano", denunció el colectivo 'Ozans dire non' ('Ozans dice no', en alusión al parque empresarial donde se proyecta).

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La plataforma asegura haber reunido al menos 20.000 firmas contra la iniciativa, una cifra que Avérous rebaja a 4.000 tras cuestionar el control del registro digital. El regidor aseveró, en cambio, que los 14 municipios de la mancomunidad respaldan la instalación.

Para los vecinos movilizados, este tipo de instalaciones gozan de "un acceso prioritario al agua y a la electricidad", lo que amenazaría con restringir "drásticamente el acceso a los recursos en caso de crisis de suministro", cada vez más habituales icluso en Francia por el cambio climático.

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Frente a estas críticas, el alcalde insistió en que "el sistema elegido no consume agua". "Se cargan 1.000 metros cúbicos al inicio y a partir de ahí no hay consumo ni aporte adicional: no es una refrigeración por agua, sino por aire", recalcó.

El pulso entre ambos campos apenas ha comenzado. La iniciativa deberá someterse primero al trámite preceptivo de la consulta pública nacional, coordinada por la Comisión Nacional del Debate Público (CNDP).

Solo tras superar ese proceso de información ciudadana se abrirá el plazo de 15 meses de instrucción para las licencias de obras y las autorizaciones ambientales, con la previsión de que los trabajos de construcción puedan arrancar a finales de 2028.

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Otro de los reproches a los partidarios del proyecto de la multinacional estadounidense: el ruido.

"Se levantarán lo que llamamos aludes de tierra para amortiguarlo, aunque, de todos modos, las emisiones sonoras están reguladas y controladas, por lo que no habrá un nivel de ruido insoportable para el vecindario", expuso el regidor, quien contó haber visitado en Bélgica un gran centro de datos en el que el ruido es contenido.

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Respecto al impacto visual, Avérous indicó que no habrá edificios en altura. Las naves no superarán los 12 metros.

Capital del departamento de Indre y situada a orillas del río del mismo nombre, en la región de Centro-Valle del Loira, Châteauroux constituye uno de los principales núcleos urbanos de la región histórica de Berry y se sitúa a unos 250 kilómetros al sur de París. EFE

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(foto)