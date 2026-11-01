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Trump asegura que invitará a Zelenski a la cumbre del G20 de Miami "sin problema"

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este sábado su disposición de invitar a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, a la próxima cumbre del G20, que se celebrará en diciembre en Miami, en el estado estadounidense de Florida.

Trump se ha pronunciado sobre esta posibilidad en declaraciones a los medios desde su casa en Mar-a-Lago, en Palm Beach, donde ha respondido afirmativamente al ser preguntado por una eventual invitación al presidente de Ucrania. "Sí, lo haría. No hay ningún problema", ha asegurado el mandatario estadounidense.

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Durante su intervención, el inquilino de la Casa Blanca se ha mostrado asimismo optimista sobre la evolución del conflicto abierto entre Moscú y Kiev a raíz de la invasión rusa de febrero de 2022 y ha expresado su confianza de que el conflicto pueda llegar a su fin próximamente.

"Creo que la guerra entre Ucrania y Rusia terminará en un futuro cercano", ha manifestado Trump, sin ofrecer más detalles sobre los plazos o las posibles condiciones para alcanzar un acuerdo.

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