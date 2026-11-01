Dora Postigo presenta en sociedad a su nuevo novio, Liam Burn, tras su ruptura con Nicolás Martos

MADRID (CHANCE)
Dora Postigo vuelve a sonreír al amor. La cantante ha rehecho su vida sentimental después de poner punto y final a su relación con Nicolás Martos, nieto de Raphael, a principios del pasado verano. Y lo ha hecho sin rodeos, presentando públicamente a su nueva pareja, el guitarrista Liam Burn, con quien ha compartido escenario y numerosas miradas cómplices durante su última actuación en Madrid.
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Además de amenizar un evento con su música, la artista ha dejado ver la especial conexión que mantiene con el músico, con quien ha derrochado química durante la actuación. Ambos se han dedicado gestos de complicidad y, cuando Liam ha tenido problemas con el sonido de su guitarra y ha pedido al equipo técnico que subiese el volumen, Dora no ha dudado en salir en su ayuda y dirigirse también a los responsables para que solucionasen el problema.
Durante su encuentro con Europa Press, la joven ha confirmado con total naturalidad que el guitarrista es su nuevo novio. "Mi novio toca conmigo esta noche", ha explicado entre risas, para después añadir: "Es otro novio que me he echado". Una espontaneidad con la que ha dejado claro que atraviesa un buen momento personal y que no tiene intención de dar explicaciones de más sobre su vida sentimental: "Y yo soy joven, hija, ¿qué quieres que te diga?".
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La cantante también ha hablado abiertamente de su ruptura con Nicolás Martos, dejando claro que no existe ningún problema entre ellos y que entiende las relaciones como parte de la vida: "Sí, ha habido ruptura, pero no pasa nada. Está todo bien. La gente lo deja, la gente deja de quererse, la gente se quiere. La vida es así". Una vez más, ha demostrado que prefiere afrontar estos cambios con naturalidad y sin alimentar polémicas.
Por otro lado, la artista se ha enterado por la prensa de que su tío Miguel Bosé se ha trasladado a vivir a Andorra. "¡Ah! ¿Sí? Pues me alegro mucho", ha reaccionado sorprendida. Preguntada por la relación que mantiene actualmente con el cantante, ha reconocido que no tienen demasiado contacto y ha dejado clara su independencia: "Yo vivo mi vida, yo tengo mis cosas, como cada uno".
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