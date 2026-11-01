El Guadalajara de Gabriel Milito sube al liderato del Apertura mexicano

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Guadalajara (México), 31 oct (EFE).- Las Chivas de Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito vencieron este sábado por 4-2 al Atlante y saltaron al liderato del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

Dos goles de Santiago Sandoval, uno de Efraín Álvarez y un autogol del ecuatoriano Diogo Bagüí le dieron la victoria a los tapatíos, en tanto el argentino Martín Sarrafiore y el ecuatoriano Jhojan Julio descontaron por los Potros.

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Guadalajara dominó y pronto lo reflejó en el marcador. En el minuto 9, Sandoval llegó solo al área y de cabeza le dio a su equipo una ventaja, ampliada en el 36 con un gol en propia puerta de Bagüí y en el 54 con un cabezazo de Sandoval a pase de Álvarez.

Un error de la defensa le permitió a Sarrafiores anotar de zurda en el 61. Efraín Álvarez le devolvió a Chivas la ventaja de tres goles con un disparo de derecha en el 65, pero Julio cobró bien un penalti, en el 83 y volvió a acercar a Atlante.

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Guadalajara suma ocho victorias, cinco empates, dos derrotas y 29 puntos, uno más que el América, que esta noche enfrentará al Toluca y de ganar o empatar, recuperará el primer lugar. Atlante va antepenúltimo de la clasificación.

En otro partido, el ecuatoriano Adonis Preciado anotó dos goles para darle a los Xolos de Tijuana un empate 3-3 en la casa de los Rayados de Monterrey.

Preciado, dos veces; y su compatriota Jackson Porozo anotaron por Xolos, en tanto el belga Hugo Cuypers, en dos ocasiones; y el argentino Lucas Ocampos convirtieron por los Rayados.

Tijuana, dirigido por el uruguayo Sebastián Abreu, es sexto de la tabla de posiciones con 22 unidades, una encima de Rayados, octavo.

Un rato antes, el venezolano Salomón Rondón convirtió dos goles para confirmarse este sábado como líder anotador del Apertura y guiar al Pachuca a un triunfo por 3-0 sobre los Tigres UANL.

Rondón hizo dos tantos para llegar a 15, y el brasileño Kenedy completó la goleada, que mantuvo a los Tuzos con posibilidades de acceder a los cuartos de finales.

Más tarde América recibirá al Toluca, que busca recuperarse de una racha adversa de dos derrotas y cuatro empates en sus últimos seis juegos y este domingo, Cruz Azul recibirá al León y Santos Laguna al Necaxa. EFE

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