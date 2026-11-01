Domingo, 1 de noviembre de 2026 (02:00 GMT)

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DESTACADOS

EEUU ELECCIONES

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Washington.- A dos días de las elecciones de medio mandato, el presidente de EE.UU, Donald Trump, retoma sus mítines en los estados de Iowa y Kansas, después de haberlos cancelado, en una recta final de campaña con la que intenta revertir unos sondeos desfavorables para el Partido Republicano.

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- Abdul El-Sayed, figura emergente del ala progresista del Partido Demócrata y candidato al Senado por Michigan, busca movilizar a los votantes árabes, latinos y afroamericanos de ese diverso estado para conservar el escaño demócrata y contribuir a que su partido recupere la mayoría en la Cámara Alta de Estados Unidos.

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INDIA PROTESTAS

Nueva Delhi.- El bloque de partidos de oposición, liderado por el Congreso, y el movimiento juvenil de las 'Cucarachas' marchan hacia el céntrico parque Ramlila Maidan de Nueva Delhi para denunciar el presunto robo de votos, la eliminación de nombres en las listas electorales y la represión policial contra los ciudadanos en protestas anteriores.

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OPEP+ REUNIÓN

Viena.- Los ministros de Energía y Petróleo de siete países claves de la alianza OPEP+ evalúan en una teleconferencia si la evolución más reciente del mercado mundial de crudo, marcada por el encarecimiento de esta materia prima, justifica un reajuste de sus suministros.

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BULGARIA ELECCIONES

Sofía.- Bulgaria celebra hoy la segunda y decisiva vuelta de las elecciones presidenciales, que se prevé ajustada entre la prorrusa Iliana Yotova, actual presidenta en funciones, y el europeísta Andrey Gyurov, quienes en la primera vuelta estaban separados por unos pocos puntos porcentuales.

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ADEMÁS

UCRANIA GUERRA | Berlín.- En la noche de este domingo expira el alto el fuego establecido en el frente de Jersón para garantizar el acceso de ayuda humanitaria a la localidad ocupada de Oleshki y evacuar a parte de su población, en una misión dada por concluida el sábado con éxito. (Texto) (Foto)

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PARAGUAY EDUCACIÓN | Asunción.- Frases como "ponte guapa, pero no provocativa" o alusiones a la campaña de Hitler contra la comunidad judía de Alemania obligaron a las autoridades educativas en Paraguay a frenar la circulación de unos textos distribuidos en las escuelas por el mismo Gobierno para los adolescentes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

COMMONWEALTH CUMBRE| Saint John’s.- Comienza en Antigua y Barbuda la cumbre de los jefes de Gobierno de los países miembros de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth), con la presencia del rey Carlos III y la exigencia a Reino Unido de reparación por la trata de esclavos. (Texto)

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JAPÓN TURISMO | Tokio.- Japón cambia su sistema de compras libres de impuestos para turistas, dejando de aplicar la exención del impuesto al consumo en el momento de pagar en la tienda y obligando a pedir el reembolso al salir del país, una decisión que el país justifica para controlar las reventas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

NUESTROS TEMAS

MÉXICO SERIES | Ciudad de México.- Detrás de la captura y condena a cadena perpetua de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, considerado uno de los capos más enigmáticos y sanguinarios del mundo, se revelan los “cambios más significativos” en la historia del narcotráfico, como las tácticas de Estados Unidos de “establecer acuerdos de colaboración” con narcos de “alto nivel”, afirma Darren Foster, director de la serie ‘La caída del Mayo’. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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UCRANIA GUERRA | Goraivka.- La búsqueda de silencio y rehabilitación en plena naturaleza por parte de miles de residentes de Kiev y otras ciudades fuertemente bombardeadas por Rusia impulsa el turismo interno y revitaliza pueblos y pequeñas ciudades en algunas zonas de Ucrania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

FRANCIA MEDIO AMBIENTE | París.- Un centro de datos de Google equivalente a casi 270 campos de fútbol. Ese es el proyecto que divide a la ciudad de Châteauroux (centro de Francia), enfrentando a una alcaldía seducida por la promesa de nuevos empleos con un movimiento vecinal en pie de guerra contra su impacto ecológico. (Texto) (Foto)

ESPECIALES

- Con motivo de las elecciones legislativas de medio mandato, que se celebrarán el martes 3 de noviembre en Estados Unidos, la agencia EFE termina de enviar este domingo una serie previa con la guía EEUU ELECCIONES.

- Con motivo de la celebración de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2026 (COP31), en Antalya (Turquía) del 9 al 20 de noviembre, la Agencia EFE enviará desde este domingo 1 una serie previa con la guía COP31 CLIMA.

AGENDA INFORMATIVA

América

Saint John’s.- COMMONWEALTH CUMBRE.- Reunión de los jefes de Gobierno de los países miembros de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth), que se celebra en Antigua y Barbuda del 1 al 4 de noviembre. (Texto)

Río de Janeiro - BRASIL AMAZONÍA.- El Gobierno brasileño divulga este domingo el número de incendios forestales registrados en la Amazonía en octubre, que se prevé que más que doblan los del mismo mes de 2025, en momentos en que Manaos vive una crisis sanitaria causada por la densa humareda que cubre la mayor ciudad de la región y que amenaza la calidad del aire. (Texto)

05:00 GMT.- Guayaquil.- ECUADOR CRIMINALIDAD.- Inicia en Ecuador el cuarto toque de queda nocturno en lo que va del año que estará vigente en cinco provincias de la costa con altos índices de criminalidad y violencia hasta el 10 de noviembre, periodo en el que las fuerzas de seguridad intensificarán los operativos contra el crimen organizado. Guayaquil (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00 GMT.- La Paz.- BOLIVIA DÍA MUERTOS.- La festividad de Todos los Santos, en la cual los bolivianos reciben a las almas de sus difuntos con altares llenos de panes, dulces, bebida y comida, se encuentra con las tradiciones mexicanas del Día de Muertos en un evento organizado en el Museo Nacional de Arte en La Paz. Museo Nacional de Arte, c. Comercio, esq. Socabaya. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00 GMT.- Lima.- TOROS PERÚ.- La quinta y última corrida de toros de la Feria del Señor de los Milagros reúne en un mano a mano en la plaza de toros de Acho, en Lima, al matador peruano Andrés Roca Rey y al francés Sebastián Castella, para lidiar con ejemplares de la ganadería española de Núñez del Cuvillo. Plaza de Acho

Europa

Sofía.- BULGARIA ELECCIONES.- Bulgaria celebra hoy la segunda y decisiva vuelta de las elecciones presidenciales, que se prevé ajustada entre la prorrusa Iliana Yotova, actual presidenta en funciones, y el europeísta Andrey Gyurov, que en la primera vuelta estaban separados por unos pocos puntos porcentuales. (Texto) (Foto)

Viena.- OPEP+ REUNIÓN.- Teleconferencia ministerial de siete países claves de la alianza OPEP+, liderados por Arabia Saudí y Rusia. (Texto)

09:00 GMT.- París.- FRANCIA MEDIO AMBIENTE.- Un centro de datos de Google equivalente a casi 270 campos de fútbol. Ese es el proyecto que divide a la ciudad de Châteauroux (centro de Francia), enfrentando a una alcaldía seducida por la promesa de nuevos empleos con un movimiento vecinal en pie de guerra contra su impacto ecológico.

09:52 GMT.- Belgrado.- SERBIA CONMEMORACIÓN.- Los estudiantes serbios, cuya formación (Lista Estudiantil) venció en las elecciones del 25 de octubre, organizan un homenaje a las 16 víctimas mortales del derrumbe en la estación de Novi Sad. El acto tendrá lugar a las 11:52 (10:52 GMT), la misma hora a la que colapsó la marquesina en 2024.

Madrid.- LIBERTAD DE PRENSA.- Dos periodistas acostumbradas a su pesar a la represión, motivo de su exilio a España, y la hija del reportero mexicano Francisco Pacheco, cuyo asesinato hace diez años sigue impune, cuentan a EFE su lucha en el marco del Día Internacional para acabar con la Impunidad en los Crímenes contra Periodistas. (Texto)

Madrid.- Entrevista con la argentina Manuela Calvo, que se encuentra en Madrid en un programa de la Fundación Carolina de protección a periodistas perseguidos. (Texto)

Madrid.- CUMBRE IBEROAMERICANA.- La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, llega a España para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana.

O.Medio y África

El Cairo.- EMIRATOS ARTE.- La casa británica Christie’s celebra hoy su primera subasta de obras de arte en Abu Dabi, con unos 70 lotes de arte moderno y contemporáneo de Oriente Medio, por valor de más de 130 millones de dólares.

Manama.- FORO BARÉIN.- Baréin acoge el 22.º Diálogo de Manama del International Institute for Strategic Studies (IISS), un foro que reúne a ministros y responsables políticos internacionales para debatir los desafíos de Oriente Medio en materia de política exterior, defensa y seguridad.

Asia

Nueva Delhi.- INDIA PROTESTAS.- El bloque de partidos de oposición, liderado por el Congreso, y el movimiento juvenil de las 'Cucarachas' marchan hacia el céntrico parque Ramlila Maidan de Nueva Delhi para denunciar el presunto robo de votos, la eliminación de nombres en las listas electorales y la represión policial contra los ciudadanos en protestas anteriores.

Tokio.- JAPÓN TURISMO.- Japón cambia su sistema de compras libres de impuestos para turistas, dejando de aplicar la exención del impuesto al consumo en el momento de pagar en la tienda y obligando a pedir el reembolso al salir del país, una decisión que el país justifica para controlar las reventas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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