Bukele rechaza la participación salvadoreña en los bombardeos en Haití y acusa a las ONGs de "mentir"

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha rechazado la participación salvadoreña en los presuntos bombardeos y ataques con helicópteros artillados en Haití, asegurando que la misión no dispone de bombas y cuestionando a las ONGs, tildándolas de "mentirosas".

Bukele ha asegurado en sus redes sociales que los helicópteros no llegaron a Haití hasta el 29 de octubre, afirmando que su llegada fue "ampliamente cubierta por los medios, con numerosos vídeos y publicaciones en redes sociales que lo documentan".

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Así, el mandatario salvadoreño ha indicado que los helicópteros no entraron en Haití hasta un día después de la fecha que aparece en la carta de la organización UNA-Haití y se ha referido a las ONGs como "firmas de cabildeo para criminales y cárteles, disfrazadas de organizaciones humanitarias", puesto que "mienten con total impunidad" mientras ejercen su "enorme influencia en organizaciones internacionales".

El documento cuestionado por el presidente salvadoreño es una carta abierta de UNA-Haití, fechada el 28 de octubre y dirigida al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, según ha recogido el diario digital salvadoreño 'El Salvador'.

El fundador de la organización, Harvey Dupiton, atribuyó a las fuerzas salvadoreñas presuntos bombardeos aéreos, ataques con helicópteros artillados y operaciones con armamento el pasado 22 de octubre en varias zonas cercanas a la capital haitiana. Además, la ONG solicitó una investigación sobre supuestas muertes de civiles.

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En este sentido, el presidente salvadoreño ha rechazado todas las acusaciones.

En los últimos días, El Salvador ha puesto en marcha una gran ofensiva de seguridad a gran escala, con más de 2.000 soldados, en Haití con el fin de rescatar a los cuatro militares salvadoreños secuestrados tras una emboscada de las pandillas.

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El secuestro se produjo en plena escalada de tensión tras un ataque que dejó cuatro efectivos internacionales heridos y varios presuntos pandilleros muertos y que ha terminado motivando un ultimátum de Bukele en el que advirtió a las bandas armadas con una ofensiva total de no liberar a los rehenes con vida.