La estabilidad se mantiene este lunes en la Península y continúan los avisos por lluvias fuertes y tormentas en Canarias

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La situación anticiclónica continuará este lunes y dejará un tiempo mayoritariamente estable en la Península y Baleares. En Canarias, en cambio, se esperan cielos muy nubosos con lluvias fuertes en las islas montañosas, que podrán ir acompañadas de tormenta y ser localmente persistentes y muy fuertes en las más occidentales, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En la Península y Baleares predominarán los cielos poco nubosos o despejados con nubes altas, excepto en los litorales cantábricos y mediterráneos, donde habrá nubes bajas. Estas podrán dejar lluvias en general débiles en los litorales del Levante, con algún chubasco moderado. Son probables las brumas o bancos de niebla matinales en Galicia, el Cantábrico, Alborán y regiones del tercio este.

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En el archipiélago canario, la predicción indica que los cielos estarán nubosos o cubiertos de madrugada, con tendencia a intervalos de nubes medias y altas. Estará activo el aviso naranja por lluvias y tormentar en La Palma, La Gomera y el Hierro mientras que se mantendrá el amarillo en Tenerife.

Son probables lluvias o chubascos fuertes o muy fuertes en las islas occidentales, con posible tormenta y rachas localmente muy fuertes, y podrán ser localmente persistentes en La Palma. En las islas orientales la probabilidad de lluvias es baja, con precipitaciones ocasionales de débiles a moderadas. Habrá además calima ligera en las islas orientales, Tenerife y La Gomera.

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En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en la mitad norte de la Península, el tercio este y Baleares, de forma más acusada en el extremo nordeste, y subirán en el litoral sur andaluz, con pocos cambios en el resto.

Las mínimas bajarán en general, con ascensos puntuales en el litoral del extremo nordeste y áreas del centro norte, y se esperan heladas débiles en el Pirineo y de forma puntual en la meseta norte y las montañas de su contorno. Pocos cambios en Canarias, donde podrían subir las máximas ligeramente en las islas occidentales.

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Entre las capitales de provincia, las mínimas más bajas se darán en Salamanca (0 grados), Ávila y León (1) y Teruel (2), mientras que las máximas más altas se registrarán en Sevilla (28 grados), Huelva (27) y Badajoz y Córdoba (26).

En cuanto al viento, predominará el flojo de componente este en el interior peninsular, excepto en el Ebro, donde soplará cierzo. Será moderado del este en el Cantábrico, con momentos de fuerte en Galicia y moderado en Alborán, con intervalos fuertes en el Estrecho. En el Mediterráneo soplará del este y nordeste, con tramontana en el Ampurdán y Menorca, que podrá ser fuerte. En Canarias el viento será moderado del este, con intervalos de fuerte en el interior de Lanzarote y Fuerteventura y en la provincia occidental, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes.

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