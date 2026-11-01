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La coalición liderada por Arabia Saudí anuncia una operación militar contra recursos estratégicos de los hutíes

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Las fuerzas de la coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí han anunciado este domingo la ejecución de una operación militar de precisión destinada a neutralizar recursos estratégicos que, según sostiene, las milicias de los hutíes utilizan para reforzar sus capacidades bélicas y llevar a cabo ataques contra objetivos civiles.

El portavoz de la coalición, el general Turki al Malik, ha informado de que la intervención se ha desarrollado durante la mañana, ante la continuidad de las acciones contra la población y las infraestructuras civiles tanto en Yemen como en Arabia Saudí.

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Según Al Maliki, los hutíes siguen empleando estos recursos para impulsar sus programas de misiles balísticos y drones, una circunstancia que evidencia "una metodología terrorista y brutal" orientada a respaldar sus actividades hostiles. La operación también a las amenazas que estos ataques representan para la seguridad de ambos países, así como para las rutas comerciales marítimas situadas en el sur del mar Rojo.

Ante esta situación, el represente de la coalición ha asegurado que las fuerzas aliadas mantendrán las medidas operativas necesarias para impedir que los hutíes continúen utilizando recursos estratégicos con fines militares. Asimismo, ha reclamado el cese de las acciones contra civiles y bienes de carácter civil y ha advertido de que, de persistir estas operaciones, "deberán asumir las consecuencias de su comportamiento hostil".

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Esta actuación constituye el último episodio de la nueva y recrudecida campaña de bombardeos entre Arabia Saudí y el grupo rebelde yemení, ahora mismo levantado otra vez en armas y sin cuartel contra el Gobierno de Yemen desplazado a la ciudad de Adén, que cuenta con el respaldo de Riad.

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