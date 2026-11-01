'La caída de El Mayo' muestra la captura del capo como parteaguas en historia del narco

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Ciudad de México, 1 nov (EFE).- Detrás de la captura y condena a cadena perpetua de Ismael 'el Mayo' Zambada, uno de los capos más enigmáticos del mundo, se revelan los "cambios más significativos" en la historia reciente del narcotráfico, como las tácticas de la Justicia estadounidense de "establecer acuerdos" de culpabilidad con altos mandos del narcotráfico, afirma Darren Foster, director de la serie 'La caída de El Mayo'.

"Aunque El Mayo haya sido sentenciado, su vida abarca, en gran medida, la historia de la guerra contra las drogas", explica a EFE Foster, quien trabajó durante dos años junto al cineasta mexicano Miguel Fernández Flores en este documental disponible en la plataforma de Netflix.

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A lo largo de tres episodios, la producción muestra quién estaba detrás del capo más buscado del mundo, a través entrevistas con narcotraficantes, exagentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de EE.UU., políticos mexicanos y periodistas como Alan Feuer, del diario The New York Times, o María Scherer, la última persona que lo entrevistó.

"No se ha contado esta historia porque es difícil de relatar. No existen muchos testimonios sobre él (El Mayo), apenas un puñado de fotografías; además, fue un fantasma durante casi cinco décadas", revela el cofundador de la productora de Muck Media, encargada de identificar y recopilar los "complejos" testimonios.

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Para Foster, es fundamental analizar las motivaciones detrás de las capturas de los fundadores del Cartel de Sinaloa, El Mayo y Joaquín 'el Chapo' Guzmán, pues, además de apuntar posibles traiciones internas y operaciones secretas de EE.UU., ambos marcaron un cambio de "actitud" frente a la Justicia estadounidense.

"Por décadas la actitud de personajes como Pablo Escobar era la de preferir morir en una tumba en Colombia que en una celda en Estados Unidos. Eso ha cambiado mucho; ahora hay un juego en marcha", asegura.

A su juicio, en la actualidad opera una dinámica en el que los narcotraficantes de más alto nivel pueden "negociar acuerdos de cooperación" y "obtener una condena menor" a cambio de "aportar pruebas o información" de interés para Estados Unidos.

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En el segundo capítulo, el documental profundiza en lo ocurrido el 25 de julio de 2024, cuando el también conocido como 'El señor del sombrero' habría sido supuestamente traicionado por Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, durante una reunión en Sinaloa, para después ser detenido al bajar de un avión en Nuevo México.

Asimismo, aborda las presiones que habrían ejercido las autoridades estadounidenses sobre Vicente Zambada, 'el Vicentillo', primogénito de El Mayo, para que entregara a su padre, mientras permanecía recluido en un centro correccional de Chicago.

'La caída de El Mayo' también repasa los claroscuros y contradicciones de este personaje, que "corrompía a políticos mexicanos en todos los niveles" y, al mismo tiempo, admiraba a figuras como Mahatma Gandhi.

"El Mayo pudo haber asumido como propia la narrativa que existía sobre él, que era un pacifista y diplomático (…) Creo que esa misma idea fue lo que condujo a su caída. El señuelo que utilizaron para llevarlo a aquella reunión, donde supuestamente fue secuestrado, fue a resolver una disputa, algo que encajaba con su personaje", destaca Foster.

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En ese sentido, añade, su historia tiene un "componente shakespeariano", pues "aquello de lo que más orgulloso estás termina convirtiéndose en tu debilidad".

Para Foster y Fernández, la caída de El Mayo e incluso el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'el Mencho', exlíder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), representan el fin de una generación de narcotraficantes de la vieja escuela, caracterizados por ser "machos broncos" y criados en zonas rurales.

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"La generación de ahora es distinta, al menos se siente distinta en el nivel de violencia gráfica", reflexiona Fernández.

Aunque los estilos de los capos evolucionen, argumenta Foster, lo importante es reconocer que la estrategia contra los carteles de la droga de los últimos 50 años "ha fracasado".

"No sé si importa quién está al mando. Hay un problema mucho más grande que resolver en torno a la oferta y la demanda de todo esto", concluye. EFE

abz/gad

(foto)(video)