Florida, la ciudad que celebrará con León XIV a la patrona de Uruguay

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Daniela Calone

Florida (Uruguay), 1 nov (EFE).- Un dron limpia la fachada de la catedral, un vendedor ofrece fotos impresas del papa León XIV y el tema de conversación en el quiosco de la plaza Asamblea es qué pasará el domingo 8 de noviembre.

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Ese día, el sumo pontífice ofrecerá allí la última misa de su visita a Uruguay para luego partir hacia Argentina.

Ubicada en el centro-sur de uno de los países más laicos de Latinoamérica, Florida es un polo de atracción espiritual para miles de visitantes que llegan cada año.

Allí se celebran dos de las festividades católicas de mayor concurrencia en el país sudamericano: cada 3 de junio la fiesta de San Cono y los 8 de noviembre la fiesta de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay.

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En Florida, donde viven unos 35.000 habitantes, se agotaron en apenas tres horas las 36.000 entradas para asistir a la misa que dará el papa ese día.

Con el sector hotelero colapsado, los residentes ofrecen alojamiento en redes sociales, mientras que otros alquilan sus balcones para poder verlo pasar en el recorrido de casi doce cuadras que hará en el papamóvil.

El sumo pontífice aún no llegó a Uruguay, pero su rostro ya está en las ventanas y en las vitrinas de los comercios.

El intendente de Florida, Carlos Enciso, lo lleva en una pegatina puesta en su termo de mate en la que se lee: 'Florida celebra tu llegada'.

Enciso reconoce a la Agencia EFE que la locación "va a quedar chica" para este evento, pero celebra que "miles y miles de personas van a conocer Florida".

En las esquinas de la plaza se eleva el esqueleto metálico de las pantallas gigantes. Enciso espera que aquellos que no vayan directamente a la misa puedan ver de alguna manera la llegada de León XIV a la ciudad y el momento en el que será declarado visitante ilustre.

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El intendente asegura que los floridenses están entusiasmados, aunque esta no sea la primera vez que un papa arriba a la ciudad: ya lo hizo Juan Pablo II en 1988.

Enciso ve entusiasmo en el "sinnúmero de intervenciones" que están llevando a cabo sus residentes, iniciando por los regalos artesanales que quieren entregarle.

Cuando el guasquero (artesano del cuero) Pablo Reyes supo que podría preparar un regalo para el papa, lo primero en lo que pensó fue en el cuero que llevaba guardando para un momento especial, ya que lo extrajo de un caballo al que tuvo que sacrificar por motivos veterinarios.

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Dedicado toda su vida a la tarea de trabajar el cuero crudo para fabricar artículos de todo tipo, en aproximadamente un mes creó un rosario.

"Consiste en trenzas de doce bombas tejidas pluma, bombas tejidas barquero, costuras de borde y la cruz está hecha con una trenza de doce y se junta en veinticuatro tientos", muestra Reyes, que para crearlo utilizó un cuchillo, una lezna, saca tientos artesanales, un hueso "para emprolijar las pasadas" y sus manos.

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Por su parte, el Centro de Artes Escénicas de Florida le entregará una manta de la bandera de Florida hecha por tejedoras locales y un tapiz de crochet con la imagen de la Virgen de los Treinta y Tres, hecho por Marcela Navarro de León en sus ratos libres.

Con su túnica dorada, azul y blanca, la Virgen de los Treinta y Tres es una imagen que acompaña a la población del Río de la Plata desde antes de la época independentista, cuenta a EFE Gabriel González Merlano, presbítero y doctor en Derecho Canónico.

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"Surge de la misma devoción del pueblo, que le da ese nombre porque la une a acontecimientos muy importantes desde el nacimiento de nuestra patria", cuenta el experto y explica que eso la vuelve "una de las devociones más importantes" del país, "asociada a la vida y a la libertad".

El obispo de la Diócesis de Florida, Alfonso Bauer, asegura que la visita de un papa es significativa en cualquier momento, pero que León XIV haya elegido llegar a Florida el día de la peregrinación nacional y celebración anual de la virgen "es algo excepcional".

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Bauer cree que la visita de León XIV ayudará en Florida a "refrescar la vida de las comunidades cristianas", por lo que la iglesia debe sacar provecho "para capitalizar y luego acompañar mucho mejor a todos los cristianos que van a sentirse animados con este empujoncito por la presencia del papa León". EFE

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