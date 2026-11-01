Gabriela Guillén desvela dónde pasará las Navidades con su hijo y no descarta que Bertín Osborne viaje con ellos

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Gabriela Guillén atraviesa una etapa mucho más tranquila y recupera poco a poco la sonrisa después de unos meses complicados. La empresaria ha reaparecido en el front row del desfile Spring Colours Fashion Show, donde ha disfrutado de una agradable velada junto a su amiga Raquel Arias, con quien se ha mostrado muy cómplice y sonriente. Allí, además de hablar de su momento personal y de la buena relación que mantiene actualmente con Bertín Osborne, ha sorprendido al desvelar sus planes para las próximas Navidades: viajará a Paraguay para disfrutar de estas fechas en familia junto a su hijo, Arián David. Preguntada por la posibilidad de que el cantante se una al viaje para pasar tiempo con el pequeño, Gabriela no ha cerrado la puerta: "No lo sé, no lo sé. Pues preguntárselo a él, lo mismo si viene para allá. Nunca se sabe, nunca se sabe".

La paraguaya también ha hablado de la relación que mantiene su hijo con su padre y de cómo el pequeño comienza a reconocer su voz: "Sí, le hablo. Mira, hay veces que le enseño a los hermanos cómo se llaman. Su padre, siempre que escucha la voz de su padre...", ha explicado, relatando una anécdota que le ha hecho especial ilusión. "El otro día me llamó y de repente: 'Papá, hola papá', y claro, a mí, jolín, sí que reconoce su voz, incluso porque habla por el teléfono y dice: 'Hola, papá'. Para mí es maravilloso eso, esa relación", ha confesado emocionada. En cuanto al esperado encuentro entre do pequeño y sus hermanos por parte de padre, la empresaria ha reconocido que todavía no se ha producido: "Siempre intento que todo se dé por mi parte, que se pueda dar ese encuentro, pero claro, no depende de mí, no es algo que dependa de mí".

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Sobre el momento actual de su relación con Bertín, Guillén ha asegurado que las cosas están bien y que el cantante le ha mostrado su apoyo durante los últimos momentos complicados que ha atravesado: "Él siempre que puede me da su apoyo y, como todo, tampoco se puede meter mucho", ha explicado. Aunque reconoce que no está presente todos los días, ha destacado que cuando hablan mantienen una buena relación. Una etapa de mayor entendimiento que, según ha dejado claro, siempre ha deseado por el bien de su hijo: "Nunca quise tener una mala relación en general con el padre de mi hijo, nunca quise tener ese enfrentamiento, pero las cosas han ocurrido así y se han afrontado de esa manera y ahora estamos bien, es lo que cuenta". Además, ha confesado que está completamente enamorada de su pequeño, que cada vez está más mayor y habla muchísimo.

En el terreno personal, Gabriela ha reconocido que ha atravesado un bache importante, pero que poco a poco está recuperando la ilusión y las ganas de mirar hacia delante: "El ave fénix resurge de las cenizas, así que mira, aquí estoy intentando poner la mejor cara y seguir adelante por lo que realmente importa, que es mi hijo", ha asegurado. También ha explicado que se encuentra inmersa en nuevos proyectos profesionales que todavía prefiere mantener en secreto y ha destacado el apoyo incondicional de su amiga Raquel Arias, a quien considera una de las personas que le ha demostrado una amistad sincera. Con un nuevo corte de pelo, que para ella simboliza el comienzo de una etapa diferente, Gabriela tiene claro qué le pide al futuro: "Salud. Ya está".

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