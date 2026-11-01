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Aday Mara gana peso en los Thunder con récord de tapones pero cae en Houston

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El pívot español Aday Mara ha disputado casi 28 minutos con Oklahoma City Thunder, récord de tiempo en pista desde su llegada a la NBA, pero no ha podido celebrar una victoria ante Houston Rockets en el Toyota Center (119-98).

La plaga de lesiones en los de Oklahoma City, que no pudieron contar con hombres importantes como Jalen Williams, Chet Holmgren, Alex Caruso o Cason Wallace, ofreció al 'rookie' zaragozano la oportunidad de estar más tiempo que nunca en la cancha: 27 minutos y 43 segundos.

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Mara contribuyó con siete puntos -3 de 7 tiros de campo y 1 de 1 desde la línea de tiros libres-, nueve rebotes -seis de ellos defensivos- y tres asistencias, a los que añadió cuatro tapones, su mejor marca en la liga norteamericana.

El local Jabari Smith Jr., con 30 puntos, se erigió en el máximo anotador del encuentro, en el que el canadiense Shai Gilgeous-Alexander lideró la faceta anotadora de los visitantes, que enlazan dos derrotas consecutivas y son séptimos de la Conferencia Oeste (4-2).

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