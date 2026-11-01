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El Tenerife-Andorra se aplaza al lunes por las fuertes lluvias

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El partido de la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion entre el CD Tenerife y el FC Andorra, previsto para este domingo a las 21.00 horas en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, se ha aplazado al lunes a las 14.00 hora peninsular española debido a las fuertes lluvias de este domingo en la isla canaria, ha informado LaLiga.

"El CD Tenerife-FC Andorra, correspondiente a la jornada 12 de LaLiga Hypermotion, que se debía disputar hoy a las 21.00 horas, ha sido suspendido debido a la imposibilidad de jugar por las condiciones meteorológicas. El partido se disputará mañana 2 de noviembre a las 14.00 horas", confirmó la patronal.

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La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias declaró la alerta por lluvias en La Palma y Tenerife a partir de la madrugada de este domingo. Se esperan precipitaciones localmente fuertes, que podrán alcanzar o superar los 30 mm en una hora en las cumbres y oeste de La Palma y en el área metropolitana de Tenerife, mientras que en el resto de las dos islas y en El Hierro, La Gomera y Gran Canaria las precipitaciones podrán llegar a los 15 mm en una hora, con chubascos de distribución irregular y, en general, poco persistentes.

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