El mayor embalse de Ecuador aumenta sus descargas por precaución ante lluvias de El Niño

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Quito, 31 oct (EFE).- El embalse Daule-Peripa, el mayor de Ecuador, aumentará desde este domingo sus descargas ante el incremento de su nivel por las fuertes lluvias derivadas del fenómeno El Niño, con el objetivo de prevenir posibles inundaciones en la provincia costera de Guayas, cuya capital es Guayaquil.

Así lo comunicó el prefecto de la provincia, Carlos Encalada Villacís, en su cuenta de X, donde explicó que la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec) dispuso que a partir de las 12:00 del domingo (17:00 GMT), las descargas controladas hacia el río Daule aumenten de 400 a 700 metros cúbicos por segundo.

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La decisión responde al exceso de agua del embalse debido a las intensas precipitaciones derivadas del fenómeno El Niño. "El incremento del río será progresivo y dependerá de la distancia de cada localidad respecto al embalse y de las condiciones aguas abajo", señaló Encalada.

Con una capacidad de hasta 6.000 millones de metros cúbicos de agua, el embalse Daule-Peripa se ubica al norte de la cuenca del río Daule y fue construido para controlar las inundaciones en el valle bajo del río, proveer de agua potable a Guayaquil y otras ciudades ribereñas, además de generar energía hidroeléctrica.

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La situación contrasta con la que atraviesa el embalse de Mazar, clave para atender la demanda eléctrica del país andino, cuyos niveles han descendido considerablemente en los últimos meses, situándose este sábado a 8 metros de su cota crítica, fijada en 2.115 metros sobre el nivel del mar. EFE