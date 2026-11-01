Comité electoral israelí: Aunque se confirme injerencia extranjera no afectaría resultados

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Jerusalén, 1 nov (EFE).- El presidente de la Comisión Electoral Central de Israel, el juez Noam Sohlberg, declaró este domingo que, incluso si se confirma que fuentes extranjeras usaron fondos para influir en las elecciones, esto no socavaría "la integridad del proceso electoral ni los resultados de las elecciones en su conjunto".

"La afirmación de que las pruebas que obran en nuestro poder podrían socavar los resultados electorales en su conjunto es incorrecta. Los ciudadanos de Israel votaron el martes pasado en cifras récord. Expresaron su voluntad y esta será respetada", dijo Sohlberg durante una comparecencia grabada junto al jefe del Shin Bet, David Zini, y la fiscal general, Gali Baharav-Miara.

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"Nuestra postura es que, incluso si las sospechas se confirman, esto no socavaría la integridad del proceso electoral ni los resultados electorales en su conjunto", añadió, además de señalar que las investigaciones no deben usarse para cuestionar el voto de los ciudadanos árabes. EFE