Antonelli devora el récord de precocidad de Vettel y devuelve el Mundial de la F1 a Italia 73 años después

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El italiano Kimi Antonelli (Mercedes) se proclamó este domingo campeón del mundo de Fórmula 1 rompiendo el récord de precocidad del alemán Sebastian Vettel y devolviendo el título a Italia por primera vez desde 1953, dejando atrás una sequía de más de 70 años.

Antonelli es el nuevo rey del 'Gran Circo', y lo ha logrado en su segunda temporada en el Mundial. La apuesta de Toto Wolff tras la salida de Lewis Hamilton rumbo a Ferrari ha salido ganadora; el italiano ha sido el piloto que mejor se ha adaptado a los nuevos coches, y lo ha hecho a lo grande.

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El de Bolonia se ha sentado en el trono de la F1 a los 20 años y 68 días, superando por mucho el récord que ostentaba Vettel desde 2010, cuando el alemán conquistó el primero de sus cuatro títulos con con 23 años y 134 días. Una marca de precocidad que ha durado 16 años, hasta la irrupción de la joven perla de la escudería de las flechas de plata.

Aún con cuatro carreras por delante tras el Gran Premio de México, el pupilo de Toto Wolff reina en una temporada en la que ha sumado nueve victorias y un dominio incuestionable al volante de su Mercedes, tomando el relevo tras la salida de Lewis Hamilton de la escudería de Brackley, con la que conquistó siete títulos.

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Así, Antonelli, que ya sintió el cariño y el fervor de los 'tifosi' en Monza -hacía 60 años que no ganaba un piloto local en el mítico trazado-, devuelve el cetro a Italia 73 años después. Y es que el país transalpino no celebraba un título mundial de pilotos de Fórmula 1 desde 1953, cuando el histórico Alberto Ascari revalidó su corona al volante de su Ferrari.

Antonelli, que homenajea en su nombre al campeón finlandés Kimi Räikkönen, le da la razón a su historia. El de Bolonia, hijo de Marco Antonelli, expiloto de Turismos y GT y dueño del equipo AKM Motorsport, creció entre velocidad y circuitos, y ahora es el dueño del Campeonato del Mundo con solo 20 años.

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Fue campeón europeo de karting en 2020 y 2021, y con 11 años pasó a formar parte del programa de talento de Mercedes, que ya vio algo especial en él. En 2022 ganó la Fórmula 4 italiana y un año después reinó también en la Fórmula Regional de Medio Oriente y la Europea. Ya en 2024, en la F2, se apuntó los triunfos en Silverstone y Hungaroging, para después dar el salto a la codiciada F1 y, en su segundo curso, lograr ya la matrícula de honor.

En su primer año en el 'Gran Circo' tuvo que lidiar con la presión del salto directo desde las categorías de formación, pero en 2026 ha confirmado las expectativas que le rodean desde niño. Su consistencia y temple en carrera han sido claves para escribir su nombre en el olimpo del automovilismo, y como el campeón del mundo más joven de la historia. Ahora, podrá cambiar su dorsal 12 en honor a Ayrton Senna por el deseado número 1.

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