Al menos cuatro muertos y dos heridos en varios ataques de drones ucranianos en Lugansk

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Al menos cuatro personas han muerto y dos más han resultado heridas en un serie de ataques atribuidos a las Fuerzas Armadas de Ucrania contra objetivos civiles en la autoproclamada República Popular de Lugansk, anexionada por Rusia, según han informado las autoridades locales.

Uno de los ataques tuvo lugar en la localidad de Belovodski, donde un dron alcanzó un autobús que trasladaba trabajadores de una planta industrial al término de su jornada laboral. El impacto provocó la muerte de un hombre, mientras que dos mujeres sufrieron heridas, de acuerdo con un comunicado del líder provincial regional, Leonid Pasechnik, quien ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas y ha deseado una pronta recuperación a los heridos.

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Asimismo, un vehículo particular fue alcanzado por otro dispositivo aéreo no tripulado en una carretera comarcal, incidente en el que fallecieron un hombre y una mujer. Un ataque similar contra un automóvil civil se saldó con la muerte de un hombre en la localidad de Razdolnoie, en el distrito de Starobelsk.

El dirigente regional ha denunciado además ataques contra vehículos e infraestructuras municipales y civiles en otros puntos de Lugansk, y ha señalado que el Comité de Investigación de Rusia en la región está recopilando pruebas sobre estos incidentes.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha comunicado la "interceptación y destrucción" de 235 drones ucranianos de ala fija durante la noche en distintos puntos del país, incluido Moscú.