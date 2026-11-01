Agencias

Un centenar de migrantes rescatados en aguas de Grecia

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Un centenar de migrantes han sido rescatados en las últimas horas en aguas griegas del Mediterráneo en dos operaciones del Centro Nacional de Coordinación de Búsqueda y Rescate griego.

Una primera embarcación ha sido localizada con 44 personas a bordo a primera hora de este domingo a unas cuatro millas náuticas al sur de la isla de Gaudos, situada al sur de Creta, según recoge la televisión pública griega ERT.

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La embarcación fue avistada por un buque de bandera francesa. Los migrantes han sido trasladados a un lugar seguro en el puerto de Karave, en Gaudos, a cargo de la autoridad portuaria.

Más tarde, otra embarcación con 55 personas a bordo fue avistada a 21 millas náuticas al suroeste de Gaudos. La Guardia Costera ha trasladado a los migrantes a Karave en medio de condiciones meteorológicas propicias.

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