Verónica Hidalgo, tajante y cansada ante las nuevas informaciones sobre el caso de su marido: "Ya me cansa este tema"

MADRID (CHANCE)
La situación judicial de Juan Andrés, marido de Verónica Hidalgo, vuelve a generar interés tras las últimas informaciones sobre su caso. Un asunto que sigue despertando preguntas sobre su futuro y que ha vuelto a situar a la ex Miss España en el foco mediático, especialmente ante las noticias que apuntan a que ella también podría estar siendo investigada.
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Visiblemente cansada de tener que pronunciarse de nuevo sobre esta cuestión, la modelo no ha ocultado su hartazgo al ser preguntada por las últimas novedades: "Pfff, ¿otra vez con lo mismo? Pfff, de verdad, ya me cansa este tema". Una reacción con la que ha dejado claro que no quiere seguir alimentando la polémica.
Además, ha negado tajantemente que esté siendo investigada, desmintiendo así las informaciones por las que le han preguntado: "Pues no. La verdad que no. ¿Pero otra vez con lo mismo?". Una respuesta con la que ha querido zanjar las especulaciones sobre su situación.
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En cuanto a Juan Andrés y a la posibilidad de que pueda acceder a la libertad condicional, Verónica ha reconocido que por el momento no tienen novedades: "No sabemos nada". Pese a la incertidumbre sobre los próximos pasos, sí ha querido transmitir tranquilidad sobre su estado actual y ha asegurado que "está bien".