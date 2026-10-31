La OPEP+ evalúa si modifica su producción petrolera en diciembre

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Viena, 31 oct (EFE).– La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, evaluará este domingo si reajusta su oferta petrolera en diciembre, en un mercado condicionado por las renovadas tensiones en Oriente Medio y el consiguiente encarecimiento del crudo.

La decisión será consensuada por videoconferencia entre los ministros del ramo de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según informó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con sede en Viena.

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Se trata de siete socios clave del grupo que en 2023 aplicaron recortes voluntarios de bombeo por un total de 3,85 millones de barriles diarios (mbd) para apuntalar los 'petroprecios' y que posteriormente fueron revirtiéndolos de forma gradual, hasta completar el proceso el pasado septiembre, al menos sobre el papel.

En el plano de la realidad física se mantiene una notable discrepancia entre las cuotas oficiales de producción y los volúmenes extraídos, debido principalmente a los conflictos en Oriente Medio, que afectan la capacidad productiva y exportadora de varios países de la organización.

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A las prolongadas tensiones con Irán tras los bombardeos lanzados en su contra a finales de febrero por EE.UU. e Israel, se han sumado los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra infraestructuras petroleras saudíes.

Ambos conflictos han provocado graves disrupciones en el tránsito de buques petroleros por pasos marítimos esenciales como los estrechos de Ormuz (golfo Pérsico) y Bab el Mandeb (mar Rojo), afectando el suministro a los mercados internacionales.

A ello se añaden, por otro lado, los frecuentes ataques ucranianos contra instalaciones petrolíferas de Rusia.

El encuentro de mañana tiene lugar tras una nueva escalada de las tensiones, con ataques a barcos en el estrecho de Ormuz y a refinerías saudíes, que junto a los temores de que Washington pueda volver a atacar a Irán tras las elecciones de medio término en EE.UU. el próximo martes, impulsó el viernes un nuevo encarecimiento del 'oro negro'.

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La Guardia Revolucionaria iraní informó anoche de que otro superpetrolero con más de dos millones de barriles de crudo sufrió una fuerte explosión tras chocar con una mina naval en el estrecho de Ormuz, con lo que ascendió a seis el número de petroleros que sufrieron incidentes tan solo el viernes

El barril de crudo Brent, de referencia en Europa, terminó la sesión de ayer en 114,8 dólares, un 2,48 % más que el jueves.

Cerró así su cuarto mes consecutivo al alza, con una subida mensual cercana al 15 %, y acumulando una revalorización superior al 60 % respecto a los cerca de 71 dólares en los que cotizaba a finales de febrero.

Pese a las elevadas cotizaciones, los analistas no prevén que el grupo anuncie un incremento de la producción.

Por el contrario, coinciden en que, ante la incertidumbre reinante, optará por prorrogar la congelación del bombeo por tercer mes consecutivo en diciembre, mientras la OPEP+ prepara internamente un nuevo de reparto de cuotas para 2027.

El plenario de la alianza petrolera, fundada en 2016 e integrada por los once miembros de la OPEP y diez productores independientes -entre ellos Rusia, México y Kazajistán-, tiene previsto celebrar su segunda conferencia ministerial del año el próximo 29 de noviembre. EFE

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