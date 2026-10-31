Ventura busca renovar su liderazgo de Chega sin rivales y con la meta de gobernar Portugal

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Lisboa, 31 oct (EFE).- El líder de la ultraderecha portuguesa, André Ventura, concurre este sábado como candidato único a la presidencia de Chega, con el objetivo de llevar al Gobierno al partido que fundó en 2019 y convirtió en la principal fuerza de la oposición parlamentaria.

Los militantes están convocados a votar entre las 10:00 y las 19:00 horas locales para elegir al presidente y a los mil delegados que participarán en la séptima convención nacional, prevista del 20 al 22 de noviembre en Entroncamento, en el centro de Portugal.

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En su moción de candidatura, Ventura fija como "gran objetivo fundamental" llegar al Gobierno de Portugal y sostiene que el crecimiento electoral de Chega no basta para dar por cumplida su misión de transformar el país.

El dirigente afronta esta renovación interna después de haber disputado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de febrero pasado, en la que obtuvo alrededor del 33 % de los votos, frente al cerca del 67 % del vencedor, el socialista António José Seguro.

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Previamente, en las legislativas del 18 de mayo de 2025, Chega logró 1.437.881 votos, el 22,76 % del total, y 60 de los 230 escaños de la Asamblea de la República.

Ese resultado le permitió superar en representación parlamentaria al Partido Socialista, que obtuvo 58 diputados, y situarse como principal fuerza de la oposición al Ejecutivo del conservador Luís Montenegro.

El avance contrasta con el único escaño que consiguió en las legislativas de 2019, cuando Ventura se convirtió en el primer diputado de la formación.

De 43 años, doctor en Derecho y profesor universitario, el dirigente fue militante del Partido Social Demócrata (PSD), la formación de Montenegro, antes de romper con ella y fundar Chega.

También trabajó como inspector tributario y adquirió notoriedad pública como comentarista televisivo de fútbol antes de consolidar su carrera política.

Su discurso combina el combate a la corrupción y la inseguridad con propuestas para restringir la inmigración y endurecer las condiciones de acceso a la nacionalidad portuguesa, junto con la defensa de una identidad nacional de matriz cristiana.

En la moción con la que busca renovar su mandato, Ventura insiste en esas prioridades y plantea que los extranjeros residentes contribuyan fiscalmente durante un período mínimo antes de acceder al Servicio Nacional de Salud.

El documento incluye asimismo propuestas sobre vivienda, uno de los asuntos que concentran la contestación social en Portugal, como eliminar el impuesto municipal sobre los inmuebles destinados a residencia habitual y reducir la carga fiscal sobre su adquisición.

La votación de este sábado forma parte del procedimiento electoral de la próxima convención nacional, cuya convocatoria contempla la homologación de los resultados, la proclamación y toma de posesión del presidente y la elección de los restantes órganos nacionales del partido. EFE

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