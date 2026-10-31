Venezuela recibe maquinaria de China para avanzar en la recolección de los escombros tras los sismos

Guardar

Caracas, 31 oct (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este sábado la llegada de un buque proveniente de China con 5.000 toneladas de materiales para avanzar en la recolección de escombros tras el doble terremoto del pasado 24 de junio, así como viviendas prefabricadas para "desconcentrar" los campamentos con damnificados.

"Desde ya agradezco al presidente Xi Jinping, a su Gobierno, al pueblo de China, por esta ayuda tan importante que es muestra de la cooperación entre nuestros países", señaló la mandataria encargada en un acto transmitido por el canal estatal VTV.

PUBLICIDAD

Rodríguez detalló que en el buque llegaron 87 máquinas pesadas que se incorporarán a la remoción y recolección de escombros en el estado costero La Guaira (norte), el más afectado por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 de hace más de cuatro meses.

"Yo espero que con esta maquinaria podamos recibir el año sin escombros en el estado La Guaira", añadió.

Igualmente, dijo que llegaron 1.800 viviendas prefabricadas que ayudarán en el proceso de "desconcentrar" los campamentos temporales y que las familias afectadas puedan ir a un espacio seguro, con privacidad.

La mandataria señaló que también arribaron 1.800 ventiladores y 5.400 literas de emergencia.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, señaló que con esta nueva maquinaria pesada, se incorporarán nueve frentes de trabajo, lo cual "representaría 12.000 toneladas adicionales de recolección".

El viernes, el Gobierno venezolano entregó 564 viviendas nuevas a afectados por el doble terremoto en Caracas y estados como Miranda (norte), Falcón (noroeste) y Táchira (oeste, fronterizo con Colombia), informó la jefa de Estado encargada.

Rodríguez también anunció la entrega de ochenta "viviendas transitorias" en Fuerte Tiuna, principal complejo militar del país, que se suman a las quinientas entregadas el pasado 21 de octubre en Ciudad Caribia, una localidad entre Caracas y La Guaira.

Las "viviendas transitorias" son espacios unifamiliares de unos 36 metros cuadrados, con una sala común, cocina y una o dos habitaciones, que las familias habitarán mientras reciben una casa permanente.

El doble terremoto del pasado 24 de junio dejó al menos 6.509 personas fallecidas, casi 18.000 más damnificadas, 856 edificios afectados y 190 colapsados, según datos oficiales.

El Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares (unos 16.900 millones de euros) los daños físicos directos por los terremotos del 24 de junio y advirtió que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década.

PUBLICIDAD

En julio pasado, el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, estimó en 25.000 el número de viviendas que se necesitarán para las personas que perdieron sus casas por los terremotos.