La Guardia Costera en Puerto Rico reporta un derrame de diésel en su base de San Juan

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San Juan, 31 oct (EFE).- La Guardia Costera de San Juan informó este sábado que su personal de la División de Gestión de Incidentes reportó un derrame de diésel en su sede en la capital de la isla por un tanque de combustible aledaño a una construcción en sus instalaciones.

"La mayor parte del diésel vertido se está recuperando desde un muro de contención secundario", aseguró la capitana de corbeta Katherine Webb, jefa de la División de Gestión de Incidentes de la Guardia Costera de San Juan, en un comunicado.

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Según la Guardia Costera, a eso de las 07:00 hora local (11:00 GMT) del viernes, miembros del personal recibieron un aviso por parte de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, quienes detectaron un fuerte olor a combustible y observaron un brillo iridiscente en el agua, a lo largo del frente marítimo de las instalaciones.

"Estamos trabajando directamente con la parte responsable y coordinándonos estrechamente con agencias locales y otras entidades colaboradoras para garantizar que las operaciones de limpieza se lleven a cabo de manera rápida y segura, protegiendo tanto la salud pública como el medio ambiente", agregó Webb.

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La Guardia Costera, a su vez, notificó a las agencias gubernamentales federales y locales sobre el derrame y las labores de respuesta que se están realizando.

Las operaciones de recuperación previstas incluyen la evaluación del lugar y el desarrollo de estrategias a largo plazo para retirar cualquier residuo restante y prevenir futuros incidentes.

El incidente se encuentra bajo investigación. EFE