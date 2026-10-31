(Crónica) El Betis sigue que asusta y el Rayo celebra Vallecas

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El Real Betis venció (2-1) al Málaga CF este sábado para retomar el sabor de la victoria en LaLiga EA Sports y defender el 'Top 4' de la clasificación, mientras que el Rayo disfrutó por fin de una tarde feliz en Vallecas con el 3-0 sobre el RC Celta en la undécima jornada.

Los de Manuel Pellegrini salieron de una dinámica irregular para sostener la cuarta plaza en 23 puntos, bajo el acecho de una Real Sociedad que venía recortando. La Cartuja volvió a disfrutar de un Betis que mete miedo, y no por Halloween, sino por su capacidad ofensiva y los arreones de juego que es capaz de generar. El Málaga, colista sin victorias aún, no hizo lo suficiente.

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Generando ocasiones arrancó el cuadro bético hasta que encontró los goles antes del descanso. Un centro templado y medido de Isco lo mandó a la red Marc Bartra y, en otro pase del malagueño, el balón suelto lo cazó Pablo Fornals, ex del Málaga, para marcar el 0-2. El Betis bajó algo el ritmo en la reanudación y los visitantes, obligados además por el marcador, fueron más arriba.

Con Chupe de revulsivo, el equipo de Juan Funes jugó por bandas y sumó mucha gente en ataque para rematar los centros. Adrián Niño, el de siempre en los malagueños, recortó distancias con mucha intuición, y hubo emoción hasta el final. Abde, con una falta al larguero, y otra de Fornals no dieron tranquilidad a los locales, pero el Málaga no acertó; Chupe la tuvo de cabeza.

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Por otro lado, el Rayo dio la primera fiesta a su afición, en un inicio de temporada duro para los de Vallecas, con el exilio a Leganés, el partido suspendido contra el Athletic y un regreso a casa de enfrentamiento entre directiva y afición. Todos las partes parecen poner de su parte para ayudar a un equipo que celebró sus primeros goles en su estadio y logró tres puntos necesarios.

Los de Beñat San José, que llevaban solo una victoria de los cinco partidos anteriores, aceptaron el intento del Celta de salir arriba y respondieron con todo. La pegada de Jorge de Frutos, autor de un doblete en el minuto 36' y el 55' dejó una tarde de destellos y golazos, no de un cuadro gallego que se marchó de la capital sin tirar a puerta y en pleno bache.

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Unai López, que llevaba casi dos años sin marcar en Liga, firmó el 3-0 para un Rayo que igualó los 12 puntos del Celta, aunque con mejor sabor de boca. Los de Claudio Giráldez, que acusan lesiones y la temporada europea, se han descolgado de la zona noble en la tabla en busca del fútbol que tan buen rendimiento le venía dando.