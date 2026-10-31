La "generosidad y compromiso" de los madrileños llena al 100% los bancos de sangre tras el accidente de Urda

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El Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid ha agradecido la "generosidad y compromiso" de la ciudadanía, que tras los llamamientos a donar tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), ha logrado llenar las reservas del banco de sangre.

"Gracias. Vuestra generosidad y compromiso ha permitido que actualmente tengamos las reservas al 100%. ¡Madrid siempre responde!", ha celebrado el Centro de Transfusión en su perfil oficial en la red social 'X'.

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Según datos del propio organismo publicados el viernes por la tarde, apenas 48 horas después del accidente ferroviario de Urda ya se habían registrado más de 8.300 donaciones de sangre. "La respuesta al llamamiento para donar sangre ha superado las expectativas", apuntaron.