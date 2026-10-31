Curro Vázquez, roto de dolor tras la muerte de su hermano Antonio en el accidente ferroviario de Urda

Curro Vázquez, Fran Vázquez y Pati Dominguín saliendo del Tanatorio de La Paz tras el triste fallecimiento de Antonio Vázquez. Curro Vázquez ha vivido uno de los momentos más dolorosos de su vida tras el fallecimiento de su hermano Antonio, una de las víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo). El torero ha acudido al Tanatorio de La Paz, en Madrid, para despedir a su hermano y arropar a sus familiares en estas horas tan complicadas. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Curro Vázquez ha vivido uno de los momentos más dolorosos de su vida tras el fallecimiento de su hermano Antonio, una de las víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo). El torero ha acudido al Tanatorio de La Paz, en Madrid, para despedir a su hermano y arropar a sus familiares en estas horas tan complicadas.

Acompañado en todo momento por su mujer, Pati Dominguín, y su sobrino Fran, hijo del fallecido, Curro Vázquez ha compartido estos momentos de dolor con sus seres queridos. Los tres han sido captados en el interior del hall del tanatorio, donde han estado despidiendo a familiares y amigos, y posteriormente abandonando las instalaciones junto a otros allegados. A la salida, el diestro ha agradecido con un gesto las palabras de ánimo de una periodista y se ha detenido para esperar a su mujer, que caminaba unos pasos por detrás. Cuando Pati ha llegado a su lado, ambos se han dado la mano y han continuado caminando juntos.

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Asimismo, Curro Vázquez ha reconocido la dureza de este momento al ser preguntado por la pérdida de su hermano y las difíciles horas que ha atravesado la familia: "Sí, una situación difícil y durilla", ha confesado. Unas circunstancias especialmente complicadas por la incertidumbre que vivieron mientras no tenían noticias sobre el paradero de Antonio, algo que el torero ha confirmado con un escueto "así es".

Además del vínculo familiar, a los hermanos les unía su pasión por el mundo del toro, que se ha volcado con la familia tras conocerse la trágica noticia. Preguntado por las numerosas muestras de cariño y condolencias que han recibido desde el ámbito taurino, Vázquez no ha podido ocultar su agradecimiento: "Sí, es impresionante el cariño que se ve. Que el mundo del toro tenía el cariño y el respeto que le tenían a Antonio", ha expresado, poniendo de manifiesto el afecto y la admiración que despertaba su hermano.

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Una despedida marcada por la emoción y el cariño de sus seres queridos, en la que Curro Vázquez ha encontrado en su mujer Pati y en su sobrino Fran el apoyo necesario para afrontar uno de los momentos más difíciles de su vida.