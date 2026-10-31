Israel mata 2 gazatíes en ataques al norte y centro de la Franja, según fuentes palestinas

Guardar

Jerusalén, 31 oct (EFE).- El Ejército israelí mató este sábado a dos gazatíes en sendos ataques contra el norte y centro de la Franja, informaron fuentes médicas palestinas a EFE.

Zaher al Waheidi, director del departamento que registra los decesos y portavoz del Ministerio de Salud de Gaza, confirmó a EFE que un palestino falleció a causa de las heridas sufridas en un ataque israelí previo contra el barrio de Tel al Hawa, al suroeste de la ciudad de Gaza (norte del enclave palestino).

PUBLICIDAD

Al Waheidi también indicó que otro palestino murió en un ataque con un dron israelí al noroeste del campo de refugiados de Nuseirat (gobernación de Deir al Balah, centro de la Franja).

El Ejército israelí no se ha pronunciado hasta el momento sobre estos nuevos ataques.

Asimismo, las zonas orientales de la ciudad de Gaza y las áreas al oeste de Beit Lahia también fueron objeto de intensos bombardeos de artillería israelí en las últimas horas, según la agencia oficial de noticias palestina WAFA.

En el sur de la Franja de Gaza, "vehículos militares israelíes abrieron fuego intensamente al noreste de Jan Yunis y hacia tiendas de campaña que albergaban a palestinos desplazados en Mawasi", de acuerdo a la agencia palestina.

"Por otra parte, embarcaciones de la marina israelí continuaron disparando hacia la costa de la ciudad de Gaza", culmina WAFA.

Pese al alto el fuego, presuntamente en vigor desde el 10 de octubre de 2025, Israel ha matado en ataques a 1.580 palestinos en el enclave, sin contar los decesos registrados hoy.

Desde octubre de 2023, Israel ha matado a 74.594 gazatíes, según datos del Ministerio de Sanidad local, la mayoría civiles y entre ellos, a más de 20.000 menores de edad.

Además, al menos 1,8 millones de personas siguen desplazadas de sus casas, la mayoría en tiendas de campaña cerca del mar Mediterráneo donde afrontarán su cuarto invierno.

La mayor parte de Gaza ha sido arrasada, con hospitales funcionando aún hoy de forma parcial, con electricidad producida por generadores y niños dando clases en tiendas de campaña.

Jerusalén, 31 oct (EFE).- Dos bebés gazatíes murieron en la madrugada de este sábado tras sucumbir a las heridas provocadas por un incendio previo en la tienda del campamento de desplazados de la zona de Mawasi (Jan Yunis, sur de la Franja) donde se refugiaban, confirmaron a EFE fuentes del Ministerio de Sanidad del enclave palestino.

PUBLICIDAD

Zaher al Waheidi, director del departamento que registra los decesos y portavoz del Ministerio de Salud de Gaza, detalló que las víctimas tenían tan solo 5 y 2 meses de edad.

Incidentes similares han ocurrido anteriormente en campamentos de desplazados a lo largo de la Franja de Gaza, cobrándose vidas —incluidas las de niños— y dejando a otras personas con quemaduras.

Estos sucesos, sumados a recurrentes plagas y mordeduras de animales, tienen lugar en medio de las duras condiciones de vida que enfrentan las familias desplazadas, quienes se refugian en tiendas de campaña y carecen de medidas básicas de seguridad.

Israel se comprometió en el acuerdo de alto el fuego a permitir la entrada de 600 camiones diarios con ayuda humanitaria y mercancías esenciales, incluidos alimentos, combustible y materiales para la reconstrucción.

Sin embargo, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) denuncia que las restricciones israelíes, las inspecciones y los obstáculos burocráticos siguen limitando la entrada de suministros.

Entre el 29 de septiembre y el 12 de octubre solo se descargaron 807 camiones humanitarios, mientras miles de familias siguen sin acceso a refugio adecuado y los materiales de reconstrucción continúan bloqueados, asegura OCHA.

Además, Israel continúan matando a palestinos en Gaza. Pese al alto el fuego, presuntamente en vigor desde el 10 de octubre de 2025, 1.580 palestinos han muerto por ataques y fuego israelí en el enclave, y al menos 1,8 millones de personas siguen desplazadas de sus casas, la mayoría en tiendas de campaña cerca del mar Mediterráneo donde afrontarán su cuarto invierno.

PUBLICIDAD

Desde octubre de 2023, Israel ha matado a 74.594 gazatíes, según datos del Ministerio de Sanidad local, la mayoría civiles y, entre ellos, a más de 20.000 menores de edad.

Además, la mayor parte de Gaza ha sido arrasada, con hospitales funcionando aún hoy de forma parcial, con electricidad producida por generadores y niños dando clases en tiendas de campaña.