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Iberdola gana dos proyectos de transporte eléctrico en Brasil de 834 km, con una inversión de 231 millones

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Iberdrola se ha adjudicado, a través de su filial Neoenergia, dos proyectos de transporte eléctrico en Brasil que abarcan 834 kilómetros de líneas y que conllevan una inversión estimada de 1.400 millones de reales brasileños (unos 231,5 millones de euros, al cambio actual), según ha anunciado en un comunicado.

La compañía afirma que estas infraestructuras contribuirán a aumentar la seguridad y la capacidad del sistema eléctrico brasileño y que la adjudicación refuerza su crecimiento en el negocio de redes, con el foco puesto en la creación de valor a largo plazo.

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Se trata de los lotes 1 y 7 de la última subasta celebrada este viernes por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil (Aneel). Las concesiones tendrán una duración de 30 años desde la firma de los contratos, que está prevista para febrero de 2027, y la entrada en operación deberá producirse en un plazo máximo de 48 meses para el lote 1 y de 42 meses para el lote 7.

En particular, de los 834 kilómetros incluidos, 351 km serán de nueva construcción y se espera que las actuaciones --que se desarrollarán en los estados brasileños de Bahía y Paraíba--, generarán más de 3.100 empleos, de acuerdo con la energética española.

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Por un lado, ubicado en Bahía, el lote 1 comprende 483 kilómetros de líneas existentes y 238 kilómetros de nuevas líneas, además de una potencia de 700 MVA (megavoltio-amperio), en unas instalaciones que presentan sinergias con las operaciones de distribución y transporte que Neoenergia ya tiene en la región.

Por otro, en Paraíba, el lote 7 contempla 113 kilómetros de nuevas líneas y una potencia de 2.100 MVA, y también presenta sinergias con las operaciones de transporte y generación de la compañía.

Finalmente, la empresa recuerda que su filial Neoenergia gestiona en la actualidad más de 8.000 kilómetros de líneas de transporte en Brasil.

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