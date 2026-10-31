Agencias

Detenido en Valencia un menor vinculado a 'Blocus' por instigar a realizar sabotajes

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La Policía Nacional ha detenido este sábado en Valencia a un menor que distribuía permisos de 'Blocus' para entrar en aplicaciones y chats donde se llama a secundar actos vandálicos durante este 31 de octubre, coincidiendo con Halloween.

El menor guarda relación con 'Blocus VLC' y es el quinto detenido por la Policía Nacional por promover los pillajes y sabotajes entre jóvenes, según informan a Europa Press fuentes policiales.

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El fenómeno cobró gran relevancia en España tras los fuertes disturbios, quema de mobiliario y saqueos de tiendas de lujo ocurridos en el centro de Barcelona el pasado 24 de octubre, en un movimiento inspirado por las protestas violentas en Francia.

A raíz de estos incidentes, la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra iniciaron una ofensiva tecnológica y judicial que ha dado lugar a una oleada de detenciones en todo el país, incluyendo al presunto fundador de 'Blocus España' en Picanya (Valencia), así como a los administradores de cuentas locales en ciudades como Bilbao, Málaga y Lleida.

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